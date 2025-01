Si avvicina quello che storicamente è considerato il miglior mese per ETH

Febbraio, uno dei mesi storicamente più redditizi per Ethereum, si sta avvicinando rapidamente. Un'analisi delle performance degli anni passati mostra che questo mese ha prodotto ritorni interessanti per ETH, come l'impennata del 173% nel 2016. Sebbene le performance passate non garantiscano necessariamente risultati futuri, questi schemi storici forniscono spunti di analisi sul possibile sentiment del mercato.

Dopo un aumento costante dal supporto della media mobile esponenziale (EMA) a 50, il prezzo di Ethereum è attualmente intorno ai 3.660 dollari, indicando una certa forza. All'inizio del mese di gennaio, l'asset ha mostrato un crescente slancio rialzista superando la resistenza critica a 3.400 dollari. Tuttavia, i volumi di scambio recenti indicano prudenza, con alcuni operatori di mercato in attesa di conferme più solide.

Storicamente, Ethereum ha ottenuto risultati migliori a febbraio rispetto a molti altri mesi, con un rendimento medio del 34,3% e un rendimento mediano del 22%. Questa costanza evidenzia un aumento dell'attività e della fiducia degli investitori durante questo periodo. Miglioramenti futuri della rete, dinamiche di mercato generali o fattori macroeconomici favorevoli all'industria delle criptovalute potrebbero tutti contribuire a questo ottimismo.

Analisi tecnica di ETH

Dal punto di vista tecnico, Ethereum si trova in una piccola zona di resistenza tra 3.800 e 3.900 dollari. Raggiungere questo livello potrebbe aprire la strada a un movimento verso il prossimo traguardo psicologico di 4.200 dollari. Un livello di supporto critico al ribasso è 3.400 dollari. Se dovesse scendere al di sotto di questa cifra, la speranza rialzista potrebbe essere compromessa e la fascia 3.200-3.100 potrebbe tornare rilevante.

Gli investitori dovrebbero continuare a esercitare cautela nonostante le previsioni incoraggianti. Il futuro di Ethereum potrebbe essere influenzato da fattori esterni come pressioni macroeconomiche o cambiamenti normativi. Inoltre, il mercato è notoriamente volatile, quindi fare affidamento solo sulle tendenze passate potrebbe portare ad aspettative errate. Sono tanti gli investitori che diversificano il proprio wallet, puntando non solo su criptovalute consolidate come BTC ed ETH, ma anche su token emergenti che fanno parte del segmento delle meme coin.

Queste si sono dimostrate negli ultimi anni degli investimenti indubbiamente interessanti, con criptovalute come DOGE, PEPE e SHIB che hanno avuto exploit con moltiplicatori notevoli. Lo scorso anno è stato redditizio per chi ha puntato su queste crypto, dando vita a tantissimi progetti che hanno invaso il mercato.

Il 2025 si appresta a essere altrettanto entusiasmante ed è già popolato da token da tenere d’occhio, come Wall Street Pepe ($WEPE), la cui prevendita procede a gonfie vele dopo aver superato i 42 milioni in finanziamenti iniziali.

Wall Street Pepe ($WEPE) e l’esercito di rane broker

Wall Street Pepe ($WEPE) è un progetto che mette al centro dell’esperienza di trading i piccoli investitori. Sono questi ultimi che, unendosi, possono finalmente arginare il potere delle whale, che da sempre dominano il mercato. Sebbene piccoli capitali da soli non possano competere con le balene, l’unione fa la forza, ed è questo il principio secondo il quale il team di sviluppo sta costruendo la sua community.

Il gruppo VIP esclusivo messo in piedi da Wall Street Pepe è centrato sul token nativo WEPE, acquistabile in prevendita e che dà automaticamente accesso a questo gruppo privilegiato. Condividendo informazioni, andamenti di mercato, potenziali esplosioni, approfondimenti su criptovalute e alpha calls, WEPE vuole dare maggior potere decisionale ai trader di piccola entità.

Il tutto senza però tradire la propria anima “meme”. Infatti, la mascotte del progetto è la rana Pepe, vestita per l’occasione come un broker di Wall Street. Sul canale ufficiale Telegram e la pagina social X vengono condivisi anche meme a tema, per intrattenere la community e generare quella dinamica che alimenta il clamore mediatico tipico delle meme coin.

Sotto questa facciata però c’è un’effettiva utilità che molti hanno già colto e che quindi ha permesso agli analisti di settore di identificare nel token WEPE una potenziale opportunità di guadagno.

Allo stato attuale, il token $WEPE ha un costo molto accessibile di 0,00036642 dollari e può essere acquistato tramite ETH, USDT o con carta di credito. Al listing su exchange, si prospettano aumenti 10x nelle previsioni più conservative, ma è lecito aspettarsi in ogni caso una crescita significativa di questa criptovaluta.

