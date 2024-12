Peanut the Squirrel (PNUT) può raggiungere 1 dollaro dopo un crollo del 50%?

La meme coin Peanut the Squirrel (PNUT) ha ottenuto un successo clamoroso fin dalla sua uscita, ma attualmente è in calo del 50% a causa di problemi legali. Il progetto è accusato di utilizzare l'immagine di Peanut the Squirrel senza autorizzazione, e ciò ha portato PNUT in difficoltà. Nonostante il ribasso, alcuni indicatori tecnici suggeriscono un possibile recupero, a condizione che il mercato crypto torni a crescere.

Peanut the Squirrel ($PNUT) in breve

Peanut the Squirrel ($PNUT) è diventato un fenomeno nel mercato crypto grazie alla sua originale mascotte, ovvero uno scoiattolo addomesticato. Con una capitalizzazione di mercato di 683 milioni di dollari e un volume di scambi giornaliero di 1,1 miliardi di dollari, PNUT ha rapidamente guadagnato popolarità tra gli investitori. Tuttavia, questa ascesa è stata seguita da un crollo, con un calo del prezzo di oltre il 50% in appena due settimane.

Il 23 dicembre PNUT è stato scambiato a circa 0,68 dollari durante la sessione di trading.

La fine del rally

Dopo aver registrato una forte crescita durante le elezioni statunitensi, PNUT recentemente ha perso slancio. La correzione del prezzo di Bitcoin ha colpito il mercato delle altcoin in generale, compreso PNUT che ne ha risentito, non riuscendo a mantenere la spinta iniziale.

Nonostante il calo, PNUT continua a essere al centro dell’attenzione. L’inserimento su exchange di rilievo come Binance e Coinbase successivamente, che hanno un altissimo numero di utenti, ha attirato migliaia di nuovi investitori, portando il numero di possessori on chain a oltre 78.000. Inoltre, con 12 milioni di dollari bloccati in liquidità, il token rimane molto scambiato.

Tuttavia, il progetto deve affrontare sfide legali significative. Mark Longo, noto come “il papà dello scoiattolo” a cui si ispira PNUT, ha inviato diffide legali a Binance e Coinbase per l'uso non autorizzato dell'immagine del suo personaggio. Longo è anche stato accusato di truffe nel mondo delle meme coin, alimentando dubbi sulla legittimità del progetto.

Previsioni tecniche sul valore di PNUT

Dopo aver raggiunto un massimo di 2,40 dollari lo scorso mese, il valore di PNUT è sceso di oltre il 71%. Attualmente si trova vicino a un importante livello di supporto, segnato dal ritracciamento Fibonacci 0,618 sul grafico giornaliero. Sul grafico a quattro ore si intravede un possibile pattern di doppio minimo, mentre una divergenza rialzista sull’RSI giornaliero lascia intendere che il prezzo potrebbe riprendersi a breve.

Nonostante i problemi legali e la volatilità del mercato, PNUT potrebbe beneficiare di un miglioramento generale del sentiment nel settore crypto. Indicatori tecnici e una maggiore attenzione da parte degli investitori potrebbero supportare un recupero per questa insolita altcoin.

Alternativa a PNUT: CatSlap ($SLAP) è la meme coin del momento?

Il token di CatSlap ($SLAP) ha unito con successo il suo sistema di ricompensa Slap-to-Earn con un'innovativa campagna su Zealy e un generoso airdrop.

La prima stagione del gioco Slap-to-Earn è già iniziata e i primi 10 utenti della classifica sul sito ufficiale si divideranno un montepremi di 100.000 dollari, mentre gli altri partecipanti riceveranno un airdrop proporzionale alla loro posizione in classifica.

Secondo il team, anche le missioni su Zelay sono progettate per avere un impatto sulle metriche chiave della comunità, attirando l'attenzione di grandi exchange come Binance.

Il team sottolinea, inoltre, che queste missioni livellano il campo di gioco per tutti. Anche i nuovi arrivati nella comunità potranno competere ad armi pari e scalare le classifiche.

È importante notare che le missioni sociali di Zealy si aggiungono agli slaps fatti sul web. In altre parole, è possibile combinare le due cose per massimizzare le ricompense.

La meme coin CatSlap nasce come progetto innovativo basato su blockchain, ispirato all’estetica dei gatti e alla viralità dei meme. Integra funzioni di staking e NFT esclusivi, offrendo un potenziale di crescita grazie a una roadmap chiara e partnership strategiche. Per questo, può rappresentare un investimento interessante nel lungo termine.

