Pallamano, l'Abc Bordighera torna in campo per il recupero con il Beausoleil (Foto)

Torna in campo l'Abc Bordighera. Domenica 22 dicembre alle 11 si giocherà il recupero della seconda giornata del campionato dipartimentale Alpi marittime, incontro che era stato annullato a ottobre per maltempo.

"L'Abc arriva da un risultato positivo a Mentone, dove la squadra ha vinto dando una prova convincente mentre la squadra ospite, il Beausoleil, arriva da una sconfitta contro l'altra squadra italiana: la San Camillo" - fa sapere l'Abc Bordighera - "l ragazzi dovranno cercare di dare il massimo per ottenere un risultato utile contro una squadra molto esperta".

I convocati dai coach Dall'acqua e Bissaro per la partita sono: Alija C., Anfosso M., Anfosso S., Andreini N., Asheni A., Balduzzi A, Bertolassi C, Ferrari M., Lupi A., Roggeri L., Sasso A., Spolverini R.

"La giornata sarà arricchita dall'intervento dell'assessore allo Sport della città di Bordighera, Marzia Baldassarre, che, durante la pausa del match, parlerà a tutti gli intervenuti del progetto 'Bordighera Sport Hub', ad accompagnare l'ingresso in campo dei giocatori, ci saranno gli atleti più piccoli della società seguiti dai propri tecnici Patrizia e Luciano" - svela l'Abc - "Dopo la partita la società offrirà un rinfresco per il consueto scambio di auguri natalizi, aperto a tutti gli atleti, soci e simpatizzanti".