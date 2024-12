Solaxy (SOLX) a 3,4 milioni di dollari in prevendita: il futuro di Solana è Layer-2

Negli ultimi anni è innegabile che Solana abbia guadagnato una posizione di rilievo nel panorama delle blockchain. Questo grazie alla sua presunta velocità transazionale e i bassi costi di commissione. Tuttavia, l’ascesa della piattaforma ha portato alla luce delle forti criticità, tra cui una costante congestione della rete e alto tasso di fallimenti delle transazioni. Durante i periodi di alta attività, quindi, i problemi di scalabilità sono stati particolarmente sentiti da parte dei trader.

Per affrontare queste sfide, il team di sviluppo di Solaxy ha deciso di lanciare il primo progetto Layer-2 per migliorare l’infrastruttura di Solana. Ricevendo immediatamente un forte feedback da parte della community, Solaxy ha raccolto in pochissimo tempo 3,4 milioni di dollari e la presale continua a far parlare di sé. Ciò grazie alle funzionalità pratiche e la promessa di scalare la tecnologia verso l’alto, offrendo una soluzione concreta ai punti deboli di Solana.

La Layer-2 arriva su Solana

Solaxy (SOLX) si distingue da altri progetti meme coin per l’architettura Layer-2 che consente di spostare parte delle transazioni off-chain, finalizzandole poi successivamente sulla blockchain principale di Solana. In questo modo è possibile ridurre significativamente la congestione della rete, mantenendo al tempo stesso bassi i costi per tutti i trader.

Solaxy si propone quindi come soluzione ideale non solo per gli investitori ma anche per gli sviluppataori e trader di meme coin. Potremmo quindi dire che i punti forti di Solaxy sono: l’aumento della scalabilità con le transazioni in blocco off-chain; la presenza di strumenti avanzati per gli sviluppatori in tool modulari e infine anche la possibilità di incentivare gli investimenti con protocollo di staking competitivo.

L’impostazione della prevendita offre un vantaggio significativo a chi decide di investire preventivamente nel progetto. Acquistando SOLX a un prezzo ridotto è già possibile posizionarsi in modo economico sul token. Allo stato attuale ha un prezzo di 0,001572$, ma ciò significa anche che il costo aumenterà man mano che la presale procede. Dopodiché, quando la prevendita si concluderà, al lancio del token sugli exchange, il prezzo potrebbe esplodere a seguito della richiesta. Gli analisti parlano di previsioni 10x, tuttavia trattandosi di un token innovativo per Solana, queste potrebbero essere stime conservative.

Acquistando SOLX è inoltre già possibile bloccarli in staking, ottenendo così un APY del 1.100%. Bisogna altresì ricordare che più sono i token in staking e più il tasso di ricompensa dinamico annuale scende. Un altro motivo per investire il prima possibile e bloccare SOLX per ricevere ricompense annuali senza il minimo sforzo.

Dopo la fase di prevendita, Solaxy si prepara al Token Generation Event (TGE), durante il quale i token SOLX saranno quotati su principali exchange centralizzati e decentralizzati. Questa fase garantirà liquidità e accessibilità, attirando una platea più ampia di investitori e trader.

In parallelo, il progetto continuerà a espandere le sue capacità Layer 2, a supportare gli sviluppatori e a promuovere l’adozione di applicazioni innovative nell'ecosistema di Solana. Grazie alla combinazione di velocità, scalabilità e strumenti avanzati, Solaxy si pone come una delle piattaforme più promettenti per il futuro della blockchain.

Tokenomics equilibrata

La sostenibilità a lungo termine di Solaxy è garantita da una strategia di distribuzione dei token ben progettata. La fornitura totale di token SOLX è fissata a 138 miliardi, suddivisa come segue:

30% per lo sviluppo: Fondi destinati a miglioramenti della piattaforma e innovazioni future.

25% per ricompense: Incentivi per lo staking e la partecipazione iniziale.

20% per il tesoro: Riserva per garantire la stabilità del progetto.

15% per il marketing: Promozione globale e adozione.

10% per la liquidità: Supporto per il trading fluido sui mercati una volta che il token sarà quotato.

Il team di sviluppo di Solaxy si è dunque assicurato di disporre delle risorse necessarie per realizzare la roadmap, premiando al contempo gli investitori iniziali che hanno fiducia nel progetto.

Trattandosi di una risposta concreta alle sfide che Solana sta affrontando nella sua rapida crescita, Solaxy ha guadagnato già il favore degli investitori. Merita quindi la massima attenzione proprio perché a differenza di tante altre meme coin, propone soluzioni tecnologiche e utilità pratica alla portata di tutti.

