Frontale in galleria ad Airole: cinque feriti e traffico temporaneamente bloccato (Foto)

Incidente nel corso della serata ad Airole lungo la strada statale, che ha visto coinvolte cinque persone. Il mancato rispetto da parte di un automobilista della segnaletica avrebbe portato ad un frontale all'interno di una galleria, nel quale è rimasto poi coinvolto un terzo veicolo che sopraggiungeva.

I feriti sono poi stati trasportati in ospedale, in condizioni fortunatamente non particolarmente gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ventimiglia, i vigili del fuoco, la Croce verde intemelia, la Croce azzurra di Vallecrosia e l'automedica Alfa 3. L'incidente ha comportato per alcune ore l'impossibilità di percorrere il tratto stradale, in attesa che si concludessero le operazioni di soccorso e di transito.

Spetterà ora alle forze dell'ordine ricostruire la dinamica esatta dell'incidente.