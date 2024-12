Calcio, separazione consensuale tra la Sanremese l'allenatore Mattia Gori, i ringraziamenti degli Irriducibili al Mister per il lavoro svolto

In riferimento alla separazione consensuale tra la Sanremese Calcio e l'allenatore Mattia Gori il gruppo organizzato Irriducibili Sanremo vuole ringraziare il Mister per il lavoro svolto e vuole ribadire la propria stima nei confronti dello stesso, come uomo e come professionista.



"Purtroppo il sodalizio tra le due parti è durato veramente poco e in questo momento, tutti distratti dalle voci su cessioni e acquisti di giocatori, sulla annosa questione relativa alla realizzazione dell'Arena, ci tenevamo a non dimenticare il Mister che sicuramente troverà maggior gloria allenando altre compagini. Pertanto mandiamo a lui e al suo staff un sincero 'buona fortuna' per i loro futuri impegni".