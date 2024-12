Challenge Sanremo in lizza per i Challenge Family Awards per la migliore frazione nuoto

Un mare cristallino, lo scenario straordinario, un colpo d’occhio unico, con la città ad abbracciare la zona di partenza e le rigogliose colline sullo sfondo rendono la frazione di nuoto del Challenge Sanremo davvero strepitosa.

Agli aspetti naturalistici, tra le caratteristiche apprezzate dagli atleti si aggiungono l’ottima segnalazione del tracciato, la corposa assistenza agli atleti durante la parte di nuoto, la spettacolare uscita all’australiana che aggiunge una difficoltà ma offre la possibilità ai partecipanti di sentire il calore del pubblico durante la prima frazione, la possibilità per gli spettatori di vedere con uno sguardo tutto il percorso rimanendo sulla spiaggia, sulle scogliere o sulla passeggiata.

Sono questi alcuni motivi che hanno portato alla nomination della gara nella categoria Best Swim Course - Migliore Frazione Nuoto ai Challenge Family Awards 2024. Le votazioni sono aperte da oggi a domenica 22 dicembre alle 23:59 all’indirizzo www.challenge-family.com/awards.

Inoltre, come tutte le altre gare del circuito, Challenge Sanremo è in lizza nella categoria Best Race of the Year - Migliore gara dell’anno. Ricordiamo che nel 2022, l’evento di Sanremo fu incoronato come miglior nuova gara del circuito Challenge Family.

I vincitori di ciascuna categoria saranno annunciati il 14 gennaio 2025 e i riconoscimenti saranno consegnati durante il Global Race Director Meeting in Slovacchia, a maggio.