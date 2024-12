Calcio: allenatori, termina il quarto mandato di Vincenzo Stragapede alla guida dell'Aiac "Raggiunti tanti obiettivi"

“In qualità di Presidente della Provincia di Imperia uscente voglio ringraziare i consiglieri che in questi 16 anni mi hanno supportato e accompagnato in questa rinascita dell’A.I.A.C. nella provincia di Imperia. Sono stati preziosi proprio per l’ottenimento degli obiettivi raggiunti". A parlare così è il presidente Vincenzo Stragapede, per la fine quarto del mandato alla guida dell'associazione provinciale allenatori di calcio.

"Dall'incremento degli associati , all’organizzazione di ben 12 corsi allenatori tra Uefa B, Uefa C , Uefa D e anche un Ccorso specifico per portieri dilettanti, evidenzia, incontri con società professioniste e allenatori professionisti. Per me sono stati 4 anni di impegno e dedizione in continuità con il grande Presidente Attus che mi ha preceduto. La mia Presidenza a capo dell’AIAC Imperia è stata un’esperienza molto intensa, in cui abbiamo fatto squadra sulle tante problematiche da affrontare e gestire, con la battaglia vinta del allenatore in seconda nel settore giovanile.

"Andiamo avanti, rimarrò sempre all’interno dell’associazione con un ruolo diverso a disposizione di tutti. Auguro buon lavoro al nuovo Presidente che mi succederà. Grazie a tutti, anche per l’affetto e la vicinanza, conclude, che mi avete dimostrato in questi ultimi giorni.”