Pepe Unchained oggi su DEX mentre i principali CEX attendono di listare $PEPU

Dopo aver raccolto l'incredibile cifra di $74 milioni nella prevendita più sensazionale di meme coin nel settore Web3, Pepe Unchained ($PEPU) è stato lanciato oggi su DEX (exchange decentralizzati).

Il debutto di Pepe Unchained è avvenuto su Uniswap, il DEX più importante del settore, perfetto per la più grande e nuova meme coin. Tuttavia, il team ha già pianificato la quotazione su exchange centralizzati (CEX) di alto livello nel prossimo futuro.

Anche se il progetto non ha ancora rivelato quali CEX sono nel suo mirino, è ragionevole pensare che si tratti di colossi del settore.

Sulla base dei successi precedenti delle meme coin della famiglia Pepe, il lancio di Pepe Unchained si prospetta esplosivo, con un potenziale di crescita straordinario, fino a 100X o 200X, per chi acquisterà e terrà il token.

La prevendita di Pepe Unchained è iniziata alla fine di giugno di quest’anno, cavalcando l’ondata di entusiasmo generata dal token $PEPU e dal suo ecosistema blockchain Layer2 proprietario costruito su Ethereum, il protocollo commerciale più importante dopo Bitcoin.

Gli appassionati di meme hanno accumulato il token come mai prima d’ora, approfittando delle straordinarie ricompense di staking offerte da $PEPU durante il periodo di prevendita.

Tra gli incentivi più allettanti si trovano anche commissioni di transazione ridotte, una velocità 100x superiore rispetto a Ethereum e la promessa di un nuovo ecosistema, destinato a superare tutto ciò che le meme coin hanno offerto finora, comprese quelle altamente funzionali come Shiba Inu ($SHIB), orientata alla privacy, o Floki ($FLOKI), il bot per il trading.

Il successo fenomenale di $PEPU solleva alcune domande: Cosa serve per creare una meme coin di successo nel 2025? E Pepe Unchained può ancora essere considerata una semplice meme coin? Oppure è un nuovo protocollo Layer2 altamente funzionale che sfrutta l'appeal virale delle meme coin?

A differenza della sua ispirazione ERC-20, Pepe, $PEPU sfugge a una facile categorizzazione.

L’originale Pepe è la terza più grande meme coin nel mondo cripto, con una capitalizzazione di mercato di $11,2 miliardi.

Il suo famoso avatar, derivato da un personaggio del webc Boy’s Club di Max Furie, era già un fenomeno globale prima di entrare nel mondo cripto. È stato poi utilizzato durante le proteste di Hong Kong del 2019-2020 come simbolo di resistenza contro la percepita minaccia dell’intervento della Cina continentale negli affari di Hong Kong.

I token legati a Boy’s Club rappresentano quasi un decimo del settore delle meme coin, che vale $144 miliardi. Pepe, insieme a Brett ($BRETT) e Pepe Coin ($PEPECOIN), ha generato profitti che vanno da 10X a 100X per gli investitori a lungo termine.

Tuttavia, la famiglia di meme coin di Boy’s Club ha sempre mancato di funzionalità. Fino ad ora.

Pepe Unchained è più di un semplice strumento di speculazione: si tratta di un ecosistema completo, il cui fulcro è una blockchain Layer2 proprietaria.

Questa blockchain ospiterà un DEX (exchange decentralizzato) che consentirà scambi economici tra $PEPU e i token supportati.

Inoltre, Pepe Unchained offre:

Pepe Unchained punta alla sostenibilità a lungo termine. Il team ha annunciato la creazione della Pepe Foundation, che finanzierà progetti verificati dalla comunità attraverso un grant per sviluppatori.

L’obiettivo? Costruire “un intero ecosistema con i migliori sviluppatori del settore,” secondo quanto dichiarato in un annuncio su Twitter.

The Pepe Unchained Layer 2 solution will become an entire ecosystem with the best developers in the space contributing.



Stay updated by following our official channels for more detailed announcements about the future of Pepe Unchained.

— Pepe Unchained (@pepe_unchained) September 6, 2024