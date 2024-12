Calcio. Serie D, terzo pari a reti bianche per la Sanremese. Anche col Chieri è 0-0

Terzo 0-0 consecutivo per la Sanremese, che al "Comunale" impatta contro il Chieri fanalino di coda.

Un Chieri che è sembrato più pimpante dei padroni di casa, e questo potrebbe suonare come un piccolo campanello d'allarme più per quanto riguarda il gioco che sul risultato in sè, con i matuziani che continuano a muoversi in classifica a passettini, ma che in 17 turni hanno messo a segno solamente 15 reti.

Il quadro ora vede la Sanremese a 23 punti, cinque di ritardo dai playoff e solo tre lunghezze di vantaggio sulla zona playout. Un momento delicato che si evince anche dalle bocche cucite al termine della sfida di oggi, in cui nessun biancazzurro ha rilasciato dichiarazioni.

La trasferta di Gozzano domenica prossima, e l'arrivo della capolista Bra a Sanremo il 22 dicembre sono le sfide con cui i matuziani chiuderanno il girone d'andata.