Basket, Sanremo battuto a Rapallo: emergenza e assenze pesano sul risultato

Nulla da fare per il Bvc Sanremo E.On., sconfitto in trasferta contro un solido Next Step Rapallo con il punteggio di 108-78. La partita, valida per la nona giornata della Divisione Regionale 1, ha visto i padroni di casa dominare sin dal primo quarto (parziali: 29-19, 28-18, 23-18, 28-23).

Al termine dell’incontro, l’allenatore del Bvc Sanremo, Emanuele Favari, ha commentato: “Considerate le tante assenze, abbiamo fatto il nostro, considerando che abbiamo giocato con diversi ragazzi del 2007 e 2008. In attacco siamo stati efficaci, evidenziando notevoli miglioramenti rispetto all’inizio di stagione. Per quanto riguarda la difesa miglioreremo sicuramente”.

Per il Rapallo, oltre a Bukia e Zhitenov, ottime prove di Sydoruk (16 punti) e Dagnon (11). Tra i sanremesi buone prestazioni per Avila De Carvhalo (10 punti) e Lychahin (13 punti).

Così le squadre in campo

Next Step Rapallo:

Bukia 41, Sydoruk 16, Brescia 3, Zhitenov 27, Tretiak 2, Beraia, Diaw 8, Dagnon 11.

Coach: Novelli.

Bvc Sanremo E.On:

Tacconi Davide 8, Nicomedi 16, Deda 21, Avila De Carvhalo 10, Lychahin 13, Lupi 2, Gagna, Rudian 8.

Coach: Emanuele Favari.