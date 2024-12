Pallamano, l'Abc Bordighera va in trasferta: la prima squadra affronterà Beausoleil (Foto)

La prima squadra di pallamano dell'Abc Bordighera va in trasferta. Nel fine settimana dovrà affrontare Beausoleil in un incontro valido per il campionato dipartimentale francese di prima categoria.

"Dopo la vittoria convincente, in casa, di domenica scorsa contro il VSJB, la nostra prima squadra si prepara, domenica 8 dicembre, a sfidare Beausoleil in trasferta" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Con il quarto posto in classifica, il nostro obiettivo è chiaro: vincere per continuare a lottare per il passaggio alla seconda fase e mantenere vive le speranze di un salto di categoria. Ogni punto conquistato in queste ultime partite sarà fondamentale per mantenere la posizione e continuare a lottare per un posto migliore".

Giornata di riposo, invece, per l'under 13. "Nel frattempo, domenica prossima, ci sarà una giornata di riposo per i nostri under 13, che stanno facendo un percorso impeccabile con tre vittorie su tre partite. Una prestazione che dà speranza anche per il futuro del club" - dice l'Abc Bordighera - "Creare, il prossimo anno, la squadra under 15 a partire dal passaggio anagrafico degli attuali giocatori rappresenta una pietra miliare fondamentale per il futuro della nostra società. Con l'ingresso di nuovi talenti alla categoria under 13, provenienti dal passaggio di alcuni ragazzi under 11, si avrà la possibilità di costruire, per la stagione 2025, tre squadre solide e ben strutturate, pronte ad affrontare sfide sempre più impegnative".

"Questo processo non solo permetterà di consolidare una base forte, under 15, 13 e 11 per il futuro ma contribuirà anche a un ciclo di crescita continuo, sia a livello tecnico che umano" - sottolinea l'Abc Bordighera - "Il mix di esperienza acquisita nelle categorie precedenti e l'entusiasmo dei più giovani promette di essere il motore per creare squadre competitive che potranno svilupparsi ulteriormente negli anni a venire".