5 motivi per cui vale la pena venire alla Coppa del Mondo di salto con gli sci a Wisla il 7-8 dicembre

Tra poco inizia la Coppa del Mondo di salto con gli sci a Wisla. È un’opportunità eccezionale non solo per vedere le migliori stelle del salto con gli sci del mondo che voleranno con gli sci oltre i 140 metri, ma anche per vedere le pittoresche montagne - i Monti Beschidi.

Emozioni sportive al massimo livello

La Coppa del Mondo di Wisla è un evento straordinario che attira i migliori saltatori del mondo. Leggende di questo sport, come Kamil Stoch, Dawid Kubacki o Piotr Żyła, garantiscono salti spettacolari, pieni di emozioni e tensione fino all'ultimo salto. È anche la prima gara invernale della stagione, durante cui le tribune saranno piene e i tifosi potranno sostenere i loro favoriti dal vivo in un'atmosfera straordinaria. L'atmosfera delle gare di salto con gli sci è già diventata leggendaria e ogni appassionato di sport dovrebbe vivere questa esperienza almeno una volta nella vita.

L’indimenticabile atmosfera dei Monti Beschidi

Wisla, il cuore dei Monti Beschidi, stupisce non solo per le emozioni sportive, ma anche per la bellezza della natura. Il paesaggio montuoso che circonda il trampolino da sci Malinka crea un clima unico che attira tifosi da tutto il mondo. Durante le pause tra le gare, è possibile fare una passeggiata sui sentieri locali, come Stożek o Soszów, che offrono panorami indimenticabili e momenti di relax nella natura. Sopra il trampolino si apre una splendida vista sulla diga di Wisla Czarne. Questi panorami tolgono semplicemente il fiato.

Scopri le stelle del salto con gli sci

Durante la gara di Wisla, i tifosi hanno l'opportunità unica di vedere da vicino i loro saltatori con gli sci preferiti. Kamil Stoch, attualmente allenato da Michal Doležal, attira folle di tifosi che sostengono con orgoglio gli avversari polacchi. È anche un’opportunità eccezionale per vedere dal vivo le sfide di giovani talenti come Paweł Wąsek o Aleksander Zniszczoł, che raccontano con entusiasmo il loro legame con i Monti Beschidi e i trampolini locali. Venerdì sera nell'anfiteatro nel centro di Wisla, ogni anno viene organizzata una cerimonia speciale durante la quale vengono consegnati i numeri di partenza agli avversari. Questo evento attira migliaia di tifosi ogni anno. Quest'anno nel centro di Wisla si potrà anche provare il salto con gli sci! Su un piccolo trampolino mobile per il salto con gli sci su un furgone! Questa esperienza è già stata provata da migliaia di persone!

Attrazioni turistiche di Wisla e dintorni

La Coppa del Mondo in Wisla non sono solo emozioni sportive, ma anche la possibilità di scoprire i luoghi pittoreschi della regione. Wisła offre tante attrazioni, come il Castello del Presidente della Repubblica della Polonia, la residenza di Adam Małysz o valli pittoresche come Wisla Jawornik e Wisla Czarne. Dopo la gara vale la pena visitare una delle locande locali per assaggiare i piatti tradizionali e conoscere la cucina dei Monti Beschidi che delizia anche gli stessi saltatori.

Ospitalità ed atmosfera di Wisla

Wisla è un luogo che attrae con la sua atmosfera familiare unica. Come dice Michal Doležal, l'allenatore ceco di Kamil Stoch: “In Polonia si sente un’atmosfera eccezionale, qui mi sento a casa”. Sia gli abitanti del luogo che gli organizzatori della gara fanno in modo che ogni visitatore si senta a proprio agio. Numerose strutture ricettive, centri SPA e attrazioni invernali come le gite in slitta e le piste di ghiaccio rendono il soggiorno a Wisla un'esperienza indimenticabile.

Ritagliati un po' di tempo per vivere le emozioni di dicembre!

Non perdere l'occasione straordinaria di unire le emozioni sportive alla scoperta delle bellezze dei Monti Beschidi. La Coppa del Mondo di Wisla del 7-8 dicembre è un evento che rimarrà a lungo nella memoria di tutti i tifosi di salto con gli sci. Ci vediamo sul trampolino di salto con gli sci che porta il nome di Adam Małysz!

