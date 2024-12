Fine settimana intenso per le compagini Under 15 e Under 16 della Pallamano Ventimiglia che hanno disputato al Palaroja di Roverino le partite del campionato francese e italiano. Sabato contro il Valpellice, domenica contro il Villefranche.



"Soddisfazione a metà per una sconfitta in campo Italiano ed una vittoria in campo francese", queste le parole della Presidente Paola Nanni. "I nostri ragazzi si sono battuti bene in entrambi i casi, anche se manca ancora un po' di grinta e di consapevolezza delle proprie capacità. Certamente nel campionato italiano devono confrontarsi con squadre molto ben strutturate, ma ho già notato un certo miglioramento rispetto ai primi incontri.



I convocati: Aime, Ferrari, Laganà, Guida, Campodoni S., Arnone, Coletta,Gibelli, Papalia, Lo Cocco, Campodoni M., Bellina. Un piccolo cammeo, non me ne vogliano gli altri, per Samuele Campodoni, che,con le sue 31 parate, ci ha estasiati.



Per quanto riguarda la partita di domenica, contro il Villefranche, vinta 30-21, non posso che fare i complimenti ai ragazzi, molti dei quali avevano giocato anche il giorno precedente. Manca all'appello qualche goal ‘mangiato’, ma arriveranno anche quelli. In ogni caso, i nostri Leoni sono primi in classifica a pari merito con Handball Des Colline.

I convocati: Campodoni S., Arnone, Coletta, Gibelli, Papalia, Lo Cocco, Campodoni, M.Laganà, Basso, Damiano, Zuppardo, Muscatello, Bellina”.