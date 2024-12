Calcio giovanile. Il fine settimana dell'Ospedaletti si chiude con tre vittorie e un pareggio

Fine settimana positivo per le formazioni del settore giovanile dell’Ospedaletti.

La rete di Cascone ha consentito alla Juniores di strappare un pareggio in quel di Genova sul campo del Molassana, così come gli Allievi Regionali Under17 hanno vinto al ‘Ciccio Ozenda’ contro l’Olimpic 1971.

Successo interno anche per i Giovanissimi Provinciali Under15 contro Il Finale squadra B., mentre i Giovanissimi Provinciali Under14 si sono aggiudicati in trasferta il derby ponentino con il Ventimiglia.

L’altro derby, quello degli Allievi Regionali Under16 sul campo della Sanremese, è in programma mercoledì alle 17.30.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores Eccellenza

Molassana Boero - Ospedaletti 1-1

Marcatori: Cascone

Ospedaletti: 1 Sambito, 2 Materazzi, 3 Di Nicola, 4 Sartori, 5 Mema, 6 Cascone, 7 Lazri, 8 Moglan, 9 Touay, 10 Angeli, 11 Traditi

A disposizione: 13 Santarsiero, 14 Coppola, 15 Mamone, 16 Raviola, 17 Mbithi, 18 Consalvo

Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Regionali Under17

Ospedaletti - Olimpic 1971 4-0

Marcatori: Condoluci, Anzalone, Pesce, Pallanca

Ospedaletti: 1 Rondelli, 2 Valente, 3 Hyka, 4 Kopliku, 5 Pallanca, 6 Quartiere, 7 Condoluci, 8 Turrini, 9 Pesce, 10 Anzalone, 11 Cosenza

A disposizione: 12 Calipa, 13 Magnani, 14 Micaroni, 15 Monti, 16 Le Rose, 17 Borella, 18 Vinciguerra, 19 Cuneo

Allenatore: Leandro Di Franco

Giovanissimi Provinciali Under15

Ospedaletti - Finale sq. B 3-0

Marcatori: Ghiacci, Lazri, Colombi

Ospedaletti: 1 Vinciguerra, 2 Ghiacci, 3 Spaggiari, 4 Gjatai, 5 Belvisi, 6 Sinnona, 7 Traverso, 8 Lazri, 9 Vicari, 10 Alemanno, 11 Aboulfadl

A disposizione: 12 Cascione, 13 Scialanca, 14 Colombini, 15 Guardiani, 16 Ligato, 17 Modena, 18 Pomante, 19 Rinaldi, 20 Ambesi

Allenatore: Ivan Miatto

Giovanissimi Provinciali Under14

Ventimiglia - Ospedaletti 1-9

Marcatori: Lanteri (3), Aschero (2), Borella, Perato (2), Tagliatini

Ospedaletti: 1 Loffredo, 2 Alagna, 3 Asciutto, 4 Laabioua, 5 Borella, 6 Martelli, 7 Alioui R., 8 Siffredi, 9 Conoscenti, 10 Perato, 11 Lanteri

A disposizione: 12 Demarchi, 13 Spano, 14 Tagliatini, 15 Ragazzoni, 16 Aschero, 17 Sismondini, 18 Alioui A., 19 Cavicchia

Allenatore: Marco Anzalone