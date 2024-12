Rai, ritorno al Casinò per il Festival di Sanremo?

Il Casinò di Sanremo, una delle strutture più iconiche della città ligure, celebra nel 2025 il suo 120° anniversario e, in vista di questo traguardo, spera di riappropriarsi di un ruolo di prestigio durante la settimana del Festival di Sanremo.

Sebbene oggi i casinò siano conosciuti perlopiù per la loro presenza online come forma diffusa di intrattenimento, in passato e per anni, il Casinò di Sanremo è stato una delle sedi principali della kermesse musicale più seguita in Italia, ospitando la manifestazione dal 1951 al 1976. Le sue eleganti sale e l’atmosfera unica lo hanno reso il luogo dove è nata la tradizione del Festival, che ancora oggi rappresenta un punto di riferimento per la cultura musicale italiana. Con l’edizione del 2025, però, la struttura di corso Inglesi ha fatto sapere di volere un ritorno della Rai a casa sua, riprendendo la tradizione di ospitare eventi e collegamenti durante la settimana sanremese. Ma, al momento, non c'è certezza su questo ritorno.

Nonostante l’interesse del Casinò per un possibile coinvolgimento nella manifestazione, la Rai non ha ancora ufficializzato una presenza all’interno del "pacchetto Festival". Fino ad oggi, infatti, l’unico appuntamento confermato è quello del 18 dicembre, quando andrà in onda la finale di "Sarà Sanremo", dove verranno selezionate le Nuove Proposte, un evento che avrà come cornice il Teatro dell'Opera. Tuttavia, non è escluso che la Rai decida di includere di nuovo il Casinò di Sanremo nelle sue trasmissioni, soprattutto dopo che, nell’anno precedente, la struttura aveva messo a disposizione le sue sale, ma queste erano state utilizzate in misura molto ridotta.

Secondo alcune voci non ufficiali, la Rai avrebbe espresso un interesse per il Casinò, ma senza entrare nei dettagli. Il cuore della questione resta la visibilità che l'istituzione potrebbe ottenere, e che potrebbe rafforzare la sua posizione come simbolo della storia del Festival. Non si parla di una sorta di minaccia da parte del Casinò, ma piuttosto di un invito a riflettere sull’importanza storica e culturale del luogo, che nel tempo ha visto il debutto di tanti artisti che hanno fatto la storia della musica italiana. La speranza di chi gestisce la struttura è che questo anniversario rappresenti un’occasione per rinnovare la sua collaborazione con il Festival, un ritorno che sarebbe tanto simbolico quanto significativo per il Casinò stesso.

Il legame tra il Casinò di Sanremo e il Festival è profondo e affonda le radici nel 1951, quando la manifestazione fu organizzata proprio nel giardino d’inverno della casa da gioco. Da quell’anno, il Casinò ha ospitato il Festival, all’interno di un'atmosfera che mescolava la musica alla raffinatezza del luogo. Il pubblico di quegli anni, che si sedeva ai tavoli del Casinò, ascoltava le canzoni interpretate dai cantanti, gustando un aperitivo o una cena leggera. Un’immagine che oggi può sembrare quasi retrò, ma che contribuisce a mantenere vivo il ricordo di come si viveva il Festival nei suoi primi anni.

Negli anni successivi, la Rai ha continuato a trasmettere il Festival dal Casinò, con una gestione più formale degli eventi, ma senza mai perdere quel tocco di eleganza che ha reso il luogo famoso in tutto il mondo. Con il passaggio del Festival all’Ariston nel 1977, il Casinò ha continuato a mantenere il suo fascino, pur essendo stato gradualmente escluso dalla programmazione del Festival. Tuttavia, il suo fascino resta intatto, anche grazie alla sua posizione privilegiata nella città di Sanremo, che continua ad attrarre migliaia di visitatori ogni anno.

Oggi il Casinò non è solo un luogo per il gioco, ma anche per eventi culturali, concerti e manifestazioni di prestigio. Oltre alla tradizionale attività di casinò, che continua a essere una delle attrazioni turistiche della città, il Casinò ospita spettacoli teatrali e concerti che arricchiscono l’offerta culturale della città. Il suo status di simbolo di Sanremo e della tradizione musicale italiana rimane invariato, e il ritorno alla collaborazione con la Rai, specialmente per il 120° anniversario, potrebbe essere una mossa strategica che ridarebbe nuova luce a questa storica istituzione.

La possibilità di vedere il Casinò di Sanremo, la meravigliosa città dei fiori, nuovamente protagonista durante il Festival di Sanremo sarebbe un segno di continuità, un omaggio alla tradizione, ma anche un'opportunità per rinnovare l'interesse verso un luogo che ha dato i natali a una delle manifestazioni più importanti della musica italiana. Rimane da vedere se la Rai deciderà di includerlo, ma di sicuro il Casinò di Sanremo, con il suo fascino senza tempo, continua a essere un punto di riferimento per tutti coloro che amano la storia e la cultura del nostro paese.