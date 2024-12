Cose da non perdere a Chicago: le 10 più importanti

Chicago, conosciuta affettuosamente come la "Windy City", è una delle città più affascinanti degli Stati Uniti. Situata sulle sponde del Lago Michigan nello stato dell'Illinois è un crocevia di cultura, architettura e storia. La sua posizione strategica al centro degli Stati Uniti la rende un punto di riferimento fondamentale per il commercio, i trasporti e le arti. In tutti i viaggi in USA è una visita che non può assolutamente mancare e Versis America vi accompagna attraverso questa meraviglia iconica. I loro viaggi sono studiati da esperti, abituati a gestire anche le tratte aeree e le prenotazioni alberghiere, offrendo il miglior rapporto qualità – prezzo.

Chi visita Chicago non può fare a meno di innamorarsi della sua vibrante energia, della sua straordinaria bellezza architettonica e della calorosa ospitalità dei suoi abitanti. Ci sono 10 spot che rendono questa città unica nel suo genere:

Millennium Park e il Cloud Gate

Una visita a Chicago non può iniziare senza una passeggiata nel Millennium Park, un’oasi verde nel cuore della città. Qui si trova il famoso Cloud Gate, noto anche come "The Bean" per la sua forma a fagiolo. Questa scultura di Anish Kapoor riflette lo skyline di Chicago in maniera spettacolare, offrendo ai visitatori la possibilità di scattare foto uniche.

The Art Institute of Chicago

Gli amanti dell'arte non possono perdere l'Art Institute of Chicago, uno dei più antichi e grandi musei d'arte degli Stati Uniti. La sua collezione comprende capolavori di artisti come Monet, Van Gogh, e Seurat. L'iconica scalinata all’ingresso con i due leoni di bronzo è già di per sé un'attrazione.

Skydeck Chicago alla Willis Tower

Per una vista mozzafiato della città, una visita al Skydeck della Willis Tower è d’obbligo. Al 103° piano, il Ledge offre una vista panoramica impareggiabile, permettendo di vedere fino a quattro stati in una giornata limpida. I più coraggiosi possono camminare sul pavimento di vetro sospeso nel vuoto.

Magnificent Mile

La Magnificent Mile è il paradiso dello shopping di Chicago. Questo tratto di Michigan Avenue è costellato di negozi di lusso, ristoranti di alta classe e grattacieli iconici. Una passeggiata lungo questa via è un’esperienza imperdibile per chi ama lo shopping e la moda.

Navy Pier

Nei tour Stati Uniti ci sono anche momenti per divertirsi e rilassarsi. Uno degli spot imperdibili è il Navy Pier, una lunga passerella sul Lago Michigan. Con le sue giostre, ristoranti, negozi e spettacoli, è una destinazione ideale per famiglie e turisti.

Museo di Scienza e Industria

Per chi ama la scienza e la tecnologia, il Museo di Scienza e Industria è una tappa obbligata. Situato in un edificio storico della Columbian Exposition del 1893, il museo offre esposizioni interattive che affascinano grandi e piccini. Tra le attrazioni principali c'è un vero sottomarino tedesco della Seconda Guerra Mondiale.

Lincoln Park Zoo

Uno dei pochi zoo gratuiti negli Stati Uniti, il Lincoln Park Zoo è un’attrazione perfetta per famiglie. Situato nel bellissimo Lincoln Park, lo zoo ospita una vasta gamma di animali provenienti da tutto il mondo. Inoltre, offre numerose attività educative per bambini.

Chicago Riverwalk

Per una passeggiata rilassante, il Chicago Riverwalk è il posto ideale. Questo lungo percorso pedonale lungo il fiume cittadino è costellato di ristoranti, bar e aree ricreative. È un luogo perfetto per godersi la vista degli imponenti grattacieli che si riflettono nelle acque del fiume.

Wrigley Field

Gli appassionati di sport non possono perdere una partita di baseball dei Chicago Cubs al Wrigley Field, uno degli stadi più antichi e storici degli Stati Uniti. Anche se non siete grandi fan del baseball, l'atmosfera vivace e l'architettura storica dello stadio meritano una visita.

Chicago Architecture River Cruise

Per conoscere la storia architettonica di Chicago, non c'è niente di meglio di una crociera sul fiume. Le guide esperte raccontano la storia degli imponenti grattacieli e degli edifici storici che caratterizzano lo skyline della città. È un’esperienza educativa e rilassante allo stesso tempo.

Chicago è una città che affascina e incanta, offrendo un mix perfetto di cultura, divertimento e bellezze naturali. Che siate appassionati di arte, architettura, shopping o semplicemente desiderosi di scoprire nuovi luoghi, la "Windy City" ha qualcosa da offrire a tutti. Non perdete l'occasione di visitare questi dieci luoghi imperdibili e di vivere l’esperienza unica di una delle città più amate d'America.