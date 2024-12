La giovane atleta Nicole Brilla alla SaintéLyon: un’eroina In miniatura e il suo Impegno per l’acqua

Nicole, giovane promessa dell’atletica e protagonista di un progetto documentaristico sui cambiamenti climatici, ha raggiunto un traguardo straordinario a Lione durante la celebre gara internazionale SaintéLyon, svoltasi in notturna. Nonostante la sua giovane età di soli dieci anni, ha partecipato con entusiasmo alla competizione sui 500 metri, una distanza perfetta per la sua categoria. Nicole ha conquistato il primo posto, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua determinazione, pur non essendo nella sua categoria una gara competitiva.



Questa vittoria arriva dopo il suo successo a Parigi, un altro importante passo nel suo cammino atletico. Il suo sogno, infatti, è di proseguire nell'atletica, con un occhio di riguardo al salto con l’asta, disciplina che la affascina e che sta preparando con passione. E per Natale, Nicole ha già un regalo speciale in arrivo: la sua tanto attesa asta per saltare. Purtroppo, nelle vicinanze non ci sono piste indoor per il salto con l'asta, ma la Pro Atletica San Pietro di Sanremo sta offrendo la sua massima disponibilità, grazie a magnifici allenatori e al campione italiano Matteo Oliveri, per una preparazione anche con altri bambini della sua età oltre alla corsa, al salto con l'asta.



Il viaggio a Lione non era solo per la gara, ma anche per proseguire il suo documentario sui cambiamenti climatici e sul tema fondamentale dell’acqua, una risorsa che Nicole sta cercando di sensibilizzare le nuove generazioni a preservare. Il documentario coinvolge altre bambine protagoniste, unite nella lotta per un futuro più verde e giusto. A Lione, in particolare, la città ha fatto una scelta importante: ha reso l’acqua pubblica e gratuita per le persone socialmente vulnerabili, una causa che Nicole sostiene con grande impegno.



Durante la sua visita, Nicole ha ricevuto un riconoscimento speciale dal Vice Sindaco di Lione, Gautier Chapuis, che le ha donato una coppa per il suo impegno nella diffusione della cultura legata all’acqua e al cambiamento climatico. Questo gesto simbolico è una testimonianza del suo crescente impegno come giovane ambasciatrice del cambiamento.



Il prossimo appuntamento per Nicole sarà a Villefranche-sur-Mer, il 21 dicembre, dove si preparerà per una nuova gara che, sicuramente, sarà solo un’altra tappa verso un futuro dove potrà realizzare i suoi sogni, qualunque essi siano.