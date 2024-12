Calcio. NovaRomentin-Sanremese 0-0, Gori: "Per noi un punto di platino, avevamo tante defezioni"

Secondo pari consecutivo a reti bianche per la Sanremese: dopo lo 0-0 casalingo col Chisola, arriva quello in casa del NovaRomentin.

Questo il commento del mister dei matuziani, Mattia Gori: "È stata una settimana molto complicata per noi sotto tanti aspetti, avevamo tanti indisponibili con un reparto intero falcidiato, a centrocampo mancavano Andreis Larotonda Ranelli e Giustarini. Un punto davvero di platino, perchè è stata una partita di sacrificio, nel primo tempo molto meglio loro, avrebbero benissimo potuto chiuderlo in vantaggio. Ma i ragazzi sono stati monumentali, gettando il cuore oltre l'ostacolo, giocando allo stremo delle forze, come Gulli che non era al massimo della condizione ma ha stretto i denti giocando un'ora fuori ruolo, così come Rimondo. Oggi di fronte avevamo un NovaRomentin che è una squadra fortissima, l'unica che con noi ha creato cosi tante occasioni. Maffi ha fatto quattro parate importanti, son contento per lui. Ma anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni, una grossa nel primo tempo con D'Antoni dove potevamo fare meglio, poi quattro contropiedi e una punizione di Rocco nella ripresa ma nel complessivo è stato un match con un grande dispendio di energie. Per fortuna nessun diffidato ha preso giallo, contiamo di recuperare qualcuno per la prossima sfida".

L'occasione per riprendere a marciare a ritmo più spedito arriverà già domenica prossima, con il Chieri fanalino di coda della classifica che farà visita ai biancazzurri al "Comunale".