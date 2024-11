Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 24 novembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 24 NOVEMBRE



SANREMO



9.30. Cerimonia in ricordo dei Caduti vittime della rappresaglia nazista a Poggio del 24 novembre 1944: benedizione di don Alessandro Bertone alla lapide che ricorda le vittime e preghiera per la pace + saluti di un rappresentante del Comune e orazione commemorativa di Matteo Lanteri, quale rappresentante dell'ANPI. Piazza dei Martiri di Poggio



10.00-17.00. Mostra Fotografica ‘Entrada Proibida’ di Pino Ninfa: percorso per immagini che racconta un ambito importante e fondamentale come quello della Foresta Amazzonica, per riflettere sul delicato equilibrio fra natura e agire umano. Evento a cura dell'Associazione Culturale Spazivisivi. Chiesa S. Brigida nella Pigna, fino al 12 gennaio (dal mercoledì al venerdì h 14/17, sabato e domenica h 10/17)



10.00-18.00. Mostra collettiva Quasi come scrivere fiori - astrazione in Liguria dagli anni '50 agli anni '70 (h 10/13-15/18). Magazzini di Levante del Forte di Santa Tecla, fino al 1 dicembre (più info)

12.00. Dragon Winter Series, Leg 1: competizione velica nello spazio acqueo antistante la città, fino al 24 novembre (più info)



15.45. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti (escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00-21.30. ‘La scatola del cinema’: mostra di film, produzioni e macchinari’. Sala Incontri del teatro Ariston (da lunedì a sabato h 10/12-17/21.30, domenica h 17/21.30)

IMPERIA



8.00-19.00. Fiera di San Leonardo sul lungomare Vespucci



9.00-19.00. Mostra-vendita dei lavori di ricamo, di cucito e maglia eseguiti dalle volontarie del laboratorio AIFO Imperia di Cristo Re a sostegno del progetto prioritario ‘Salute in Monzambico’. Cinema Parrocchiale, via Trento 11 (h 9/12.30-15/19)



10.00-19.00. Mostra ‘Con altri occhi. Un glossario visivo della cultura palestinese’ nell’ambito della campagna culturale promossa da Arci nazionale (h 10/12-16/19). Civica Galleria d’Arte ‘Il Rondò’, Piazza Dante, fino al 28 novembre, ingresso libero (più info)

10.00. Street food con le migliori proposte di cucina itinerante, sia nazionale che internazionale, e giochi gonfiabili per i più piccoli al Parco urbano

17.00. ‘Il re muore’ di Ionesco: spettacolo teatrale nell’ambito della mini rassegna di teatro e musica a Lo Spazio Vuoto (12 euro), info e prenotazioni 329 7433720 (più info)



VENTIMIGLIA



16.00-19.00. Mostra-installazione ‘Combinazione’ con opere ‘site specific’, anche sospese, di Laura Maineri e Silvio Maiano. Spazio barocco di San Francesco in via Garibaldi nella città alta (dal venerdì alla domenica fino all’8 dicembre), info +39 335 7100958



17.30. Per l’inaugurazione della nuova stagione musico/teatrale, Gran Gala dell’Operetta con il soprano ligure internazionale Angelica Cirillo, il soprano Elena D’Angelo, il baritono buffo Matteo Mazzoli, la violinista Francesca Del Grosso e il M° concertatore al pianoforte Saadat Ismailova (15 euro). Teatro Comunale (info e acquisto biglietti a questo link)



BORDIGHERA



9.30-12.00. ‘E-Bike’: escursione in strada Bordighera - Sasso - Montenero – Bordighera. A cura di Discover Riviera. Info +39 393 2477637 (più info)

17.00-19.00. ‘Gli Hanbury in Giardino’: ultimo giorno della mostra fotografica di Salvatore Russo. Sede dell'UCD/ANP in via Al Mercato 8, fino al 24 novembre



OSPEDALETTI



10.00-12.00. In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, passeggiata amatoriale in bicicletta contro la violenza sulle donne. Evento a cura del centro antiviolenza di Imperia, Sanremo e Ventimiglia, Comune di Ospedaletti, Amaie Energia, Città di Ventimiglia, Comune di Sanremo e Città di Imperia. Pista ciclabile che collega Ospedaletti a Imperia

TAGGIA ARMA

15.15. Per la rassegna di teatro dialettale la Compagnia ‘Nasciûi pe rie’ di Ospedaletti mette in scena ‘Ina Festa cun u mortu’. Teatro parrocchiale di Arma, ingresso ad offerta libera



ENTROTERRA

BADALUCCO

16.00. ‘Christmas Workshop’ di David Ferrarese di decorazioni natalizie in legno (h 16/19) + dalle 19.00 degustazione di alcuni piattini e un calice di vino con possibilità di fermarsi a cena (consigliata la prenotazione). Ogni partecipante potrà portarsi a casa le proprie creazioni e a tutti i partecipanti verrà fornito il materiale necessario (workshop & degustazione 75 euro). Unami Restaurant, via Ugo Secondo Partigiano 1, info 350 129 6177



CAMPOROSSO



16.30. ‘Sono solo parole?’: spettacolo teatral-musicale nell’ambito della ‘Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le Donne’ con interventi musicali a cura del Maestro Gianni Martini e delle cantanti Marisa Fagnani e Beatrice Orrigo. Intervengono l'avvocata Agata Armanetti e la scrittrice Daniela Mencarelli Hofmann. Sala dei Tigli del Centro Polivalente G. Falcone, ingresso libero

CARPASIO

10.00-18.00. Apertura del museo della lavanda (apertura invernale sabato e domenica h 10/12-15/18)



CIVEZZA

18.00. Per la giornata contro la violenza sulle donne, incontro dal titolo ‘Ogni cinque minuti. Parole e note sul tema della violenza sulle donne’, con introduzione della psicologa Maria Sepe e letture a cura di Teresa Gandolfo e Angelo Giribaldi. Forum Ricca



DOLCEACQUA

8.00. Mercatino del Biologico e dell’Artigianato in Piazza Mauro + mercatino dell’Antiquariato in piazza Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



DOLCEDO

17.15. In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, il Teatro dell'Attrito porta in scena lo spettacolo ‘Malacarne’, tratto dall'omonimo saggio di A. Valeriano, sulla condizione femminile all'interno degli istituti manicomiali tra la fine dell'800 e il periodo fascista. In scena Cristina Pinna, Mary Albanese, Patrizia Petri, Cristina Belvedere, Giovanna Acquarone, Elena Barcellona, Pamela Pepiciello e Renato Donati. Casinò di Bellissimi in via Trincheri 3, ingresso a offerta

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (fino al 31 marzo 2025 aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche al mattino h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



00.00-16.00. ‘No Finish Line Nice’: ultimo giorno della 25ª edizione della gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati. Quai des Etats-Unis (più info)



11.00-19.00. ‘Joya’: fiera internazionale di gioielleria che riunisce gallerie internazionali specializzate in gioielli antichi, vintage, d'artista e contemporanei. One Monte Carlo (più info)

13.00-19.00. Mostra ‘Des ateliers aux ateliers’ (ultimo giorno): un viaggio unico nella storia dell'arte del XX secolo, attraverso più di 150 fotografie di Michel Sima che crea un ponte tra il mondo dell'arte moderna e la vita contemporanea. Sala delle Esposizioni in Quai Antoine I

18.00. Per il Monte-Carlo Jazz Festival 2024, proiezione film ‘Ascensore per la forca’ di Louis Malle, su musiche di Miles Davis. Opéra Garnier Monte-Carlo (più info)

NICE



18.00. ‘Glorious’: concerto di culto indimenticabile. Palais Nikaia, Boulevard du Mercantour 163 (più info)



