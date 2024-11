Bordighera, diventare volontari di Ambulanze Veterinarie: al via un corso di primo soccorso

Primo soccorso veterinario per futuri volontari soccorritori. Verrà organizzato, sabato 30 novembre dalle 14 alle 18.30 presso l'aula dell'oratorio nella parrocchia dell'Immacolata Concezione a Terrasanta a Bordighera, un corso per coloro che desiderano prestare servizio come volontari per Ambulanze Veterinarie Odv.

Servirà a formare nuovi volontari che potranno aiutare a fare la differenza nella vita degli animali in difficoltà. "Se vuoi entrare a far parte del nostro team come volontario soccorritore per Ambulanze Veterinarie, questo corso un'occasione" - fanno sapere gli organizzatori - "Gli argomenti del corso, per quanto riguarda la teoria, saranno incentrati sulla gestione in sicurezza della scena; sull'attivazione del sistema emergenza-urgenza (Ambulanza Veterinaria); su cenni di anatomia e fisiologia; valutazione parametri vitali; sulla rianimazione cardiopolmonare, massaggio cardiaco e ventilazioni; sulla disostruzione vie aeree; sulla gestione di convulsioni, epistassi, ferite, traumi, ustioni, shock anafilattico, avvelenamento, annegamento, morso di vipera, colpo di calore e sull'uso della cassetta di primo soccorso".

"Per quanto riguarda la prova pratica, invece, si parlerà di redazione di verbali di intervento; guida di un’ambulanza in emergenza; uso di barelle e strumentazione di bordo; tecniche di cattura sicura con bastone accalappiacani per cani potenzialmente aggressivi; applicazione corretta di museruole; utilizzo di tutti i DPI obbligatori per legge e simulazione di un incidente: stabilizzazione dell’animale e trasporto sicuro sulla barella" - svelano gli organizzatori - "Il corso è riservato esclusivamente a chi desidera impegnarsi come volontario nel servizio delle ambulanze veterinarie. Stiamo cercando persone con tempo, voglia e dedizione per contribuire attivamente a questo importante servizio. I posti sono limitati, chi fosse interessato potrà contattare via messaggio privato o chiamando al 338 335 6511".