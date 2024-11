Domenica a Genova il "Match Day Europam". Il Park Tennis Club a caccia della finale scudetto contro il Rungg

Una domenica di grande tennis per Genova con il Park Tennis Club che insegue la finale per lo scudetto. Nell'anno in cui Genova è Capitale Europea dello Sport, il Circolo del presidente Alberto Clavarino vuole firmare l’impresa e si prepara ad ospitare il Circolo altoatesino del Rungg sui campi di Via Zara, in Albaro.

E’ il Match Day Europam, la sfida decisiva che schiuderà le porte della finale per il titolo a una delle due squadre. Si parte dal pareggio (3-3) di domenica scorsa sui campi del Circolo di Appiano (Bolzano) e tutto è in gioco.

“Siamo al momento clou”, sorride il presidente Alberto Clavarino. “Ci aspetta una giornata bella e intensa. Siamo davvero felici di poter regalare alla città una domenica di grande tennis con un obiettivo prestigioso come la finale scudetto. Sarebbe la conclusione migliore per il nostro viaggio con Genova 2024 Capitale Europea dello Sport. La squadra è pronta. Dopo aver conquistato il primo posto nel girone, abbiamo dimostrato anche nella gara di andata la nostra forza e ora abbiamo l’occasione per conquistare la finalissima di Torino del prossimo 8 dicembre. Un ringraziamento speciale va a Europam e a tutti i sostenitori che ci hanno permesso di vivere questa stagione così emozionante. Invito tutti gli appassionati di tennis a venire a vivere questa grande domenica e a sostenere il Park. Saranno sei gare equilibrate e spettacolari”.

“Europam è orgogliosa di sostenere il Park Tennis Club di Genova, condividendone i valori di impegno, determinazione e crescita attraverso lo sport”, sottolinea Francesca Costantino, amministratore delegato di Europam. “Crediamo nell’importanza di ispirare i giovani e promuovere uno stile di vita sano, rafforzando al contempo il nostro legame con la comunità locale. Il “Match Day Europam” della squadra di Serie A1 è un evento che rappresenta appieno il nostro impegno a fianco del Club”.

Stagione davvero intensa per il Park Tennis Club Genova con due formazioni nella massima serie. Gli uomini capitanati da Gianluca Naso hanno una chance davvero straordinaria. Dopo lo scudetto vinto nel 2020, Gianluca Mager e compagni possono tornare a giocarsi il tricolore. Dovranno battere il Rungg. Nella gara di andata i gialloblù hanno vinto tre singolari e lasciato i due doppi per una manciata di punti al super tiebreak.

"Le sensazioni sono quelle dei big match”, conferma Gianluca Naso. “Non ci sono più gironi e dopo il pari di domenica scorsa ci troviamo di fronte a un dentro-fuori. L'unico vantaggio è poter giocare questa partita secca in casa. Confido in una grande partecipazione di soci, di ragazzi e maestri della scuola tennis affinché possano incoraggiare i nostri atleti a superare il turno. Una finale scudetto è qualcosa di speciale, una vittoria domenica potrebbe farci vivere un esaltante finale di stagione. Siamo molto motivati, c'è la giusta tensione che precede le gare importanti".

La squadra femminile capitanata da Giorgia Buchanan scende in campo a Cagliari nella sfida di ritorno per la salvezza in Serie A1. Ancora prive delle straniere Daria Semenistaja e Carlota Martinez Cirez, le gialloblù daranno come sempre tutto per provare a ribaltare la sconfitta dell’andata (1-3). Cristiana Ferrando e compagne proveranno a firmare una rimonta che sula carta è davvero durissima.

“La sfida con Cagliari sarà veramente dura”, conferma Giorgia Buchanan. “Non sappiamo quali delle nostre avversarie scenderanno in campo ma le nostre ragazze sono riuscite, in questi giorni, a resettare dopo la sconfitta di domenica. Sono pronte a dare il massimo in una partita decisiva. Sono fiera del loro atteggiamento e sono certa che in campo faranno tutte cose buonissime. Ci proveremo sino all'ultimo punto dell'ultima partita".

“Voglio inviare un grande in bocca al lupo alle ragazze che sono attese da una impresa titanica”, conferma il presidente Alberto Clavarino. “Sarà durissima ma sono sicuro che le nostre ragazze daranno tutto in campo con grande cuore, come hanno fatto sin qui in tutta la stagione nonostante infortuni e tanta sfortuna”.



