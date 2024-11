Pallavolo, weekend di fuoco per la Mazzucchelli: ecco le partite da non perdere!

Questo weekend, la Scuola di Pallavolo Mazzucchelli sarà protagonista con le sue squadre impegnate in diverse sfide entusiasmanti.



Programma delle Partite di Sabato 16 Novembre 2024

Bici Sport Mazzu vs Alassio Volley – Ore 15.00 al Mercato dei Fiori di Valle Armea

Gelmi-Carcare vs. ORP Mazzu – Ore 17.00 a Carcare



Programma delle Partite di Domenica 17 Novembre 2024

Sistel Mazzu vs Maremola Volley – Ore 11.00 a Villa Cittera

T-Suki Mazzu vs Estetica Nefertari Diano Marina – Ore 15.00 a Villa Cittera

BordiVolley vs City Conad Mazzu – Ore 18.00 a Bordighera



"Invitiamo tutti gli appassionati, i familiari e i tifosi a venire a supportare le nostre squadre, per vivere insieme l’emozione di una giornata di pallavolo!".