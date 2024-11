Arti Marziali: il Byakko Tai Sanremo due volte sul podio ai campionati regionali di Judo

Durante l'ultimo fine settimana si sono svolti ad Arenzano i campionati regionali liguri di Judo organizzati falla Fijlkam, la federazione che regola la disciplina della arti marziali in Italia. Il sabato è stato dedicato alle classi agonistiche. Per la Byakko Tai ha partecipato Federico Centola che, con due vittorie, centra il terzo posto nella categoria Cadetti fino ai 73 Kg. Il risultato dimostra una continua crescita del ragazzo che, da Gennaio, entrerà nella difficile classe Juniores con fiducia nelle proprie capacità.

Domenica invece sono scesi sul tappeto gli atleti del kata. Luca Bernabè, in forza alla Byakko Tai, ha partecipato nell'impegnativo kata del Konodak Goshin Jitsu (dimostrazione della difesa personale del Judo) in coppia con M° Renato Cumia, tesserato per l'Ok Club Imperia, guadagnando un meritato primo posto dopo mesi di allenamento.

Tutto il direttivo del Byakko Tai Sanremo esprime grande soddisfazione per i risultati raggiunti dai propri tesserati, che hanno dimostrato di essere competitivi tanto nel combattimento quanto nel kata. I corsi, presso la sede di Strada Solaro 129, proseguono ora in vista degli ultimi impegni del 2024 e degli esami di graduazione di Dicembre. Le iscrizioni ai corsi non sono mai chiuse e chiunque abbia piacere di avvicinarsi al mondo delle arti marziali può presentarsi in palestra oppure contattare Marco al 3386006536.