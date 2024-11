Gianni “Staffa” Anassarette pronto a rimettersi in gioco alla 13^ Ronde Valli Imperiesi con una nuova Skoda Fabia RS

Superata la delusione dell’ultima esperienza al Rallye di Sanremo, Gianni “Staffa” Anassarette, pilota di Pontedassio, è pronto a tornare in pista. Lo farà sabato e domenica partecipando alla 13^ edizione della Ronde Valli Imperiesi, dove correrà in coppia con la navigatrice Giulia Bico e al volante di una Skoda Fabia RS, messa a disposizione dalla Miele Racing. Questa vettura di alta gamma, che Anassarette utilizzerà per la prima volta, promette di essere una novità entusiasmante per il pilota.

“Dopo un breve test nei giorni scorsi – racconta Anassarette, portacolori della Scuderia La Superba – posso dire che la Fabia è una macchina che riserva sorprese. Ha freni potenti, una manovrabilità incredibile nei tornanti e una ripresa eccezionale. Mi è piaciuta molto, e spero di riuscire a capirne le dinamiche in gara velocemente e con precisione.”

Quella della Ronde Valli Imperiesi è una gara “di casa” per il pilota di Pontedassio, che precisa di non cercare rivalsa o un piazzamento specifico. “Avevo deciso di provare la Skoda alla Ronde prima ancora del Rallye di Sanremo. È da tempo che avevo voglia di sperimentare questa vettura, anche se non ho particolari ambizioni di classifica per questa volta. Il mio unico obiettivo è divertirmi e chiudere la gara con soddisfazione. Se poi dovesse arrivare un buon risultato, tanto meglio, ma non è la mia priorità.”

La stagione 2024 di Anassarette è sostenuta da numerosi sponsor, tra cui Tenuta Maffone, Centro Revisioni Dianese, Spaghetteria Macaroni di Diano Marina, Promidea Wrapping Center, DriveRent e DriverProfessional, che lo supportano in questa nuova avventura.