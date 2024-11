La 13a Ronde Valli Imperiesi ha fatto il 'pieno' di adesioni: sabato sera presentazione e sfilata per il centro degli equipaggi in lizza

Pieno di adesioni (oltre 120, cifra sub-judice in attesa dell’approvazione degli organi federali) anche per questa edizione, la tredicesima, della Ronde Valli Imperiesi, in programma sabato e domenica prossima con l’organizzazione della Scuderia Imperia Corse. Il gradimento da parte dei concorrenti al rally che concluderà la stagione ligure sarà ampiamente ricambiato dalla Città di Imperia già venerdì sera, con una festa aperta a tutti nell’Expo Salso, con dj set con Gianni Rossi (ore 18,30) e concerto dei BLU COBALTO (ore 21,30), e poi sabato 16, a partire dalle 18:30 in via Cascione, con la gioiosa presentazione delle vetture partecipanti e la relativa sfilata per il centro cittadino, con musica ed aperitivo per gli equipaggi offerto dal Civ Porto Maurizio: un bel momento che certifica come le corse possano integrarsi ottimamente con il territorio e ne possano diventare un ottimo veicolo di promozione.

I motori inizieranno a farsi sentire sabato 16, dalle 9 alle 12:30, con lo shakedown da Caravonica a Colle San Bartolomeo, il tratto iniziale dell’inedita prova speciale Caravonica - Colle d’Oggia, circa 15 km che i concorrenti percorreranno quattro volte domenica, dopo aver preso il via alle ore 07:00 da Molo San Lazzaro. Alle ore 16:30, in Calata Anselmi, l’arrivo del primo equipaggio concorrente e, a seguire, la cerimonia di premiazione. Il tutto dopo che le vetture partecipanti avranno completato un percorso di complessivi 245,80 km, 57,40 dei quali relativi ai quattro passaggi cronometrati.

Ad impreziosire ulteriormente una gara che già si annuncia avvincente, ci saranno, inoltre, le sfide relative all’ormai abituale Trofeo N2 by 3F Competition di Luca Fidale, diventato un appuntamento fisso della Ronde per le vetture di quella Classe, e al WRC (Women Racing Cars) Trophy, riservato alle ragazze in gara. A questi vanno aggiunti i Trofei Daniele Leone, riservato al primo Navigatore Under 23 classificato, ed i Baxin In Rosa e Baxin Over 55.

Tutto di rilevo, infine, l’inedito Spazio Subaru, con postazioni di simulazione guida, esposizione di auto di interesse storico, l’angolo dedicato ai corsi di guida e all’educazione sulla sicurezza stradale (Subaru Driving School) e il debutto del concept “Nab on roads” che, nell’ottica di riproporre il fascino e l’interesse che le vetture giapponesi da rally suscitano nelle vecchie e nuove generazioni, offrirà un giro epico per le strade liguri che hanno scritto la storia del mondiale rally. Si potranno ammirare anche due perle rare: una preziosa e inedita Prodrive P25 e una Impreza WRC del Mondiale Rally 1998. Nel 2023, terza vittoria consecutiva di Luca Pedersoli (Citroën DS3 Wrc) sulle Skoda Fabia di Alessio Pisi e Marco Cortese.

Eventi collaterali

A fare da cornice alla Ronde Valli Imperiesi ci sarà una serie di eventi che animeranno la zona di partenza per tre giornate. A pochi metri dal parco macchine nella nuova area EXPO SALSO sono infatti previsti momenti di musica, divertimento, guida sicura, auto in esposizione e simulatori. Ad aprire gli eventi sarà una grande festa, con dj set, birra artigianale, cocktail e punto ristoro, in programma venerdì 15 novembre a partire dalle ore 18:30. A seguire, alle ore 21:30, ci sarà anche un concerto dei Blu Cobalto. L’organizzazione è a cura di Delfi arte e sport, Espansione, Nab e Scuderia Imperia Corse.

“NAB on roads”, Subaru ruggisce ancora! Il primo attesissimo evento con ospiti mondiali, da Piero Liatti a Hollie McRae

Il progetto NAB awd heritage prenderà vita nella sua veste più dinamica e sportiva, quella delle experience, denominata NAB on roads. Si sta per avverare il sogno di molti appassionati di auto giapponesi e in particolare di rally e del marchio Subaru, quasi una disillusione: "Leg 1 - Colle D'Oggia" - nel weekend del rally Ronde Valli Imperiesi - riporterà i modelli più iconici delle Pleiadi sulle strade della storia. Il 16 e 17 Novembre, a Imperia, con quartier generale presso l'Area Expo Salso.

A rendere speciale l'aura della prima edizione sarà la presenza di chi il mito Subaru lo ha vissuto in prima persona e ne ha scritto pagine importanti, a partire da Andrea Navarra, ideatore del progetto NAB e promotore in Italia assieme al partner Abaco Motors (ex Subaru Rally Team Italy). Ospite esclusivo sarà Piero Liatti con la sua Impreza WRC, lui che con Subaru ha scritto la storia, vincitore del Rally di Sanremo 1995 nonchè del Rally di Monte Carlo 1997 e protagonista di un’epopea targata WRC a cavallo tra gli anni 90 e i 2000. Altra presenza attesa e di altissimo profilo sarà Carlo Boroli, che onorerà l'evento presentando la sua BEST Impreza (continuation car per le Impreza Gruppo A) assieme ad un'altra ospite eccezionale, un cognome pesantissimo: Hollie McRae. Si creerà una commistione unica di esperienze, storie da raccontare, aneddoti e punti di vista. Già a partire dal Venerdì sera (15 Novembre), ci sarà la possibilità di assaggiare l'atmosfera con i primi avvicinamenti di vetture e partecipanti, una festa con musica e drink per tutti.

NAB on roads sarà un evento mai visto prima che segnerà un nuovo modo di vivere e utilizzare le auto per il piacere di guida nel mondo contemporaneo. Due giorni di guida, di attività, dai simulatori, emozioni, ma soprattutto condivisione della passione per i motori. Da Imperia su verso Badalucco, Colle D'Oggia, Pantasina, Caravonica, Colle San Bartolomeo e tutti i luoghi che le strade dell'itinerario porteranno a scoprire o a riscoprire. La bellezza di affrontare le strade con le auto, i road book, le note del percorso farà immergere gli iscritti in un vero e proprio rally, da vivere in compagnia di chi ha scritto e fatto la storia. Con lo guardo sempre attento alla sicurezza ed all’educazione stradale, soprattutto per i più giovani. Da qui il coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori dell’imperiese in sinergia con la Subaru Driving School.

Un'esperienza unica che NAB ha il piacere di concretizzare. La carovana sfilerà il Sabato sera (16 novembre) ad Imperia per un vero e proprio festival che animerà il centro storico con i rombi dei boxer e le forme e i colori delle vetture, alcune delle quali esemplari rarissimi come la Prodrive P25. Domenica mattina, invece, sarà l'occasione per invitare le autorità locali e condividere i valori di educazione stradale e di sicurezza che vanno a braccetto con il concetto di experience NAB on roads.