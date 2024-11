Lo Judo Club Vallecrosia torna dai campionati regionali con medaglie e ottimi piazzamenti (Foto)

Sabato e domenica scorsi si sono svolti ad Arenzano i campionati liguri. Lo Judo Club Vallecrosia ha partecipato con sei dei suoi atleti nelle categorie esordienti A e B 2010-2011-2012.

Nella classe Es B si guadagna un ottimo secondo posto Sanchez Fabrizio cat. 60Kg con un’ottima prestazione. Terzo posto per Ferraro Allegra e Pisano Maya, settimo posto per Masala Giacomo cat. 55kg . Domenica hanno gareggiato gli esordienti A, guadagnandosi il titolo di campionessa regionale Lisa Federico (cat. 40 kg) e il quinto posto per Tommaso D’Eugenio.

Soddisfatto il M° Mauro Monaco per i risultati, ma soprattutto per l’atteggiamento dei ragazzi in gara che fa ben sperare per i prossimi appuntamenti, primo dei quali in terra francese al 'Circuit minimescoupe d'Automne'.