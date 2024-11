Pallamano, fine settimana impegnativo per le squadre dell'Abc Bordighera (Foto)

Fine settimana impegnativo per le squadre di pallamano dell'Abc di Bordighera. Sabato 9 e domenica 10 novembre scenderanno in campo due categorie della società per partecipare a importanti appuntamenti di campionato.

Domani, gli Under 13 affronteranno il Contes mentre, domenica, giocherà la Prima squadra. "La squadra giovanile U13 farà il suo debutto stagionale in trasferta contro il Contes" - fa sapere l'Abc Bordighera - "I giovani atleti, allenati da Stefania Conte e Patrizia Bastianelli, entrambe ex giocatrici dell’Athletic Bordighera Club, sono pronti a mettere in campo tutta la loro esperienza e passione per migliorare i risultati ottenuti nella scorsa stagione".

"Esordio casalingo per la prima squadra" - afferma l'Abc Bordighera - "Dopo il rinvio della partita di domenica scorsa a causa dell’allerta meteo, la squadra senior farà finalmente il suo esordio casalingo. Affronteranno il Mentone in casa, determinati a riscattare l’amara sconfitta della prima partita".

"Un appuntamento tanto atteso, che porta con sé una carica di emozioni, aspettative e speranze. La voglia di scendere in campo è forte, specialmente dopo la sconfitta nella prima gara, un risultato che è stato determinato più da una serie di circostanze sfortunate che da un reale divario sul campo" - dichiara lo staff tecnico composto dal coach Andrew Dall'Acqua e dal suo vice Guido Bissaro, ex giocatori di grande forza e tenacia, che guideranno il gruppo con l’obiettivo di consolidare la tecnica di gioco e lo spirito di squadra - "Siamo determinati a rifarci, a dimostrare il nostro valore e a regalare al nostro pubblico una prestazione che possa farli sentire orgogliosi di sostenerci. Un sentito ringraziamento va ai nostri sponsor e supporter, il cui sostegno è fondamentale per affrontare ogni sfida con la giusta energia. Senza di loro, tutto questo non sarebbe possibile. Forza ragazzi, la partita è pronta a cominciare".

Esordio anche per le ragazze dell'Abc. "Quattro giovani atlete indosseranno la maglia del San Camillo nel prossimo campionato, entusiaste di dimostrare il loro valore e il loro impegno" - dice l'Abc Bordighera che sottolinea - "Il Palazzetto dello Sport è sempre aperto per prove gratuite, un'opportunità per tutte le ragazze che desiderano avvicinarsi a questo sport. L'obiettivo è far crescere il movimento femminile, con l'auspicio di ricreare una squadra completamente femminile come quella che, in passato, ha portato grandi successi alla società e alla città. Un passo importante per il futuro della pallamano femminile, che continua a ispirare e a fare la storia. Forza ABC Bordighera!".

Gli sponsor dell'Abc Bordighera sono Era Food, Riello, Ir, Fusetti Giardini, ristorante Amarea Romolo Mare, AlProfilo di Aurigo Michele&Giuseppe, Osteria Beciagrilli, Fa Sol Falegnameria, Acconciature Raffaella, Garden Nature Lab, Gaggio Bar.