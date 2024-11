Apricale: disputa finale del torneo di pallone elastico fra le squadre capitanate da Alessandro Re e Matteo Levratto

Domani, sabato 9 novembre, ad Apricale si terrà la disputa finale del torneo di pallone elastico fra le squadre capitanate da Alessandro Re e Matteo Levratto. Il Torneo si è svolto quest'anno nel periodo autunnale agevolato da un clima mite e favorevole. Le squadre partecipanti sono state otto con giocatori provenienti da tutte le zone liguri e piemontesi dove ancora si pratica questa disciplina.



“Il gioco del pallone elastico è legato visceralmente al borgo di Apricale – spiegano gli organizzatori -. Si giocava all'interno della piazza già in epoca medievale. La manifestazione resta quella più antica anche nei confronti di quelle religiose poiché si svolge continuativamente dal 1600. La piazza di Apricale è contraddistinta come quella più anomala articolata, e difficile di tutto l'universo del pallone elastico. Vigono regole antiche e complesse che rendono difficile l'interpretazione del gioco. La manifestazione si lega principalmente ad una sfera Identitaria del borgo di Apricale ed ad un contesto socio culturale, più che sportivo, in quanto sono rimaste pochissime, per tanti motivi, le antiche piazze che ancora riescono a trovare spazi per il suo svolgimento.