Presale di successo: Crypto All-Stars supera i $3 milioni in finanziamenti

La nicchia delle meme coin vede una sempre maggiore partecipazione da parte degli investitori, alla ricerca di progetti che possano moltiplicare i propri investimenti. Tanto che ben presto, chiamarla “nicchia” potrebbe risultare desueto o poco compatibile con la realtà dei fatti. Se analizziamo i dati, infatti, questa ha portato enormi guadagni nel 2024, mostrando una crescita sorprendente e costante.

Queste criptovalute non solo offrono, potenzialmente, rendimenti elevati sul breve e sul lungo termine, ma sono anche tra le più resistenti alle oscillazioni di mercato. D’altronde, è stato ampiamente dimostrato da token noti come DOGE e PEPE. Anche in fasi di mercato ribassiste, le meme coin spesso continuano a generare profitti, spingendo un numero crescente di progetti a includerle nelle proprie strategie.

Crypto All-Stars è uno dei progetti in prevendita che per intenzione è senza dubbio uno dei più promettenti ed è stato così premiato dagli investitori che hanno riversato più di 3 milioni di dollari in finanziamenti. Un traguardo celebrato dal team di sviluppo anche sulla pagina X ufficiale .

Crypto All-Stars e la rivoluzione MemeVault

Alla luce dei risultati finora raggiunti, è utile esaminare nel dettaglio le caratteristiche del progetto. In primo luogo, è importante notare che ha ricevuto una verifica di sicurezza da parte di SolidProof e Coinsult . Le compagnie hanno certificato l’assenza di vulnerabilità, confermando così la professionalità del team di sviluppo.

Il token nativo, STARS, svolgerà un ruolo cruciale al lancio della piattaforma MemeVault, permettendo di mettere in staking altre meme coin e guadagnare ricompense con un valore triplicato sotto forma di STARS.

Secondo le informazioni ufficiali, saranno supportate inizialmente 11 meme coin, tra cui DOGE, PEPE, TURBO, MILADY, TOSHI, e altri ancora, con ulteriori aggiunte previste sul lungo periodo.

Il MemeVault, traducibile come cassetta di sicurezza delle meme coin, così come definito dal team di sviluppo, è una sorta di banca dove gli utenti possono bloccare in staking le proprie meme coin inattive sul wallet. Così facendo si permette di guadagnare con lo staking multi-token ERC-1155. Una caratteristica innovativa che potrebbe portare successo duraturo e stabile per Crypto All-Stars, divenendo un punto di riferimento nel settore delle meme coin.

Il potenziale esplosivo di Crypto All-Stars

Crypto All-Stars, grazie alla sua ampia gamma di meme coin, potrebbe rivoluzionare l’uso delle criptovalute meme, candidandosi facilmente per la top 10 del segmento.

Non bisogna infatti sottovalutare l’opportunità di mettere in staking meme coin popolari come DOGE, SHIB, PEPE e FLOKI. Questa idea, stimola non solo l’interesse per le meme coin stesse, ma anche per il token STARS, che diventa essenziale per accedere al MemeVault. Inoltre, le meme coin spesso non hanno utilità specifica, soprattutto quelle supportate al lancio. Quindi, piuttosto che tenerle inattive sul wallet, gli investitori possono farle fruttare nel MemeVault.

Al momento, il token STARS è disponibile ancora a un prezzo basso, pari a 0,0015432$, offrendo un’occasione vantaggiosa per i primi investitori. Questi avranno la possibilità di massimizzare i loro ritorni. Non bisogna dimenticare che durante tutta la presale il prezzo continuerà a crescere, culminando al lancio su importanti exchange, il momento ideale per monetizzare.

Inoltre, il protocollo di staking che permette di bloccare STARS è già operativo e offre ancora un APY del 500%. Il pool di staking ha già raggiunto 1,4 miliardi di token. È questo il momento di agire per massimizzare il potenziale di STARS.

D’altronde, partecipare è semplice: basta collegare un wallet compatibile e scambiare ETH, USDT, carta di credito o BNB per ottenere STARS. Per rimanere aggiornati sugli sviluppi, è possibile unirsi alla community presente non solo sulla già citata pagina X, ma anche sul canale Telegram dedicato .

