Dolcedo, il ristorante "Equilibrio" conquista la sua prima stella Michelin

A soli due anni dalla sua apertura Equilibrio, il ristorante a Dolcedo dello chef lievitista Jacopo Chieppa, ha già conquistato la sua prima stella Michelin.

Annunciata durante la premiazione modenese della nuova Guida Michelin, la stella al ristorante Equilibrio arriva a coronamento di un percorso iniziato dallo chef e dal suo team solo pochissimo tempo fa: “Sono onoratissimo di ricevere questo riconoscimento e sono ancora incredulo. Era ovviamente un obiettivo da raggiungere, ma non mi aspettavo arrivasse così in fretta- commenta lo chef -. Sicuramente è il risultato del duro lavoro fatto con tutto il mio team, che insieme a me condivide la cura e l'attenzione al cliente, la passione per alcune materie prime, l'amore per un territorio, quello ligure, che sa esprimere prodotti straordinari”.

Chieppa ha al suo attivo una formazione d'eccezione alla corte di Mauro Colagreco, chef del Mirazur e uno dei nomi più importanti dell'alta gastronomia internazionale. Lo chef ha deciso di mettersi in proprio solo qualche anno fa, decidendo di costruire un progetto personale che gli permettesse di realizzare a pieno la sua ambizione, ma anche di rimanere vicino alla sua famiglia.

Grande appassionato ed esperto di lievitati, nel 2020 ha aperto sul lungomare di Imperia Kilo, una pizzeria fatta di una lievitazione di qualità, ingredienti selezionatissimi e tanta passione. Ed è stato proprio grazie al successo di quel primo progetto che nel 2022 ha potuto coronare il suo sogno aprendo un ristorante gastronomico, Equilibrio, creato all'interno di un antico mulino ristrutturato lungo le sponde di un torrente.

Un luogo che rappresenta la sua idea di cucina e di vita, uno spazio ricco di storia, dove la farina, il grano e il lavoro di chi se ne prende cura sono sempre stati protagonisti, e dove può trovare spazio anche la sua proposta personale. “Equilibrio è sempre stata la parola chiave della mia vita -conclude Jacopo Chieppa- costantemente in bilico tra sintonia, passione, ricerca e famiglia. Nel tempo, ho compreso che gli alimenti come le persone vanno rispettate e attraverso questo progetto cerco di esprimere il mio punto di vista. Questa stella è un segnale importante che testimonia che stiamo lavorando nella direzione giusta”.