Calcio giovanile. Per gli ‘under’ dell'Ospedaletti un poker di vittorie all’insegna delle doppiette

Il fine settimana del settore giovanile dell’Ospedaletti si chiude con un poker di vittorie per le formazioni ‘under’.

Gli Allievi Regionali Under 17, guidati da mister Leandro Di Franco, hanno superato in trasferta il Legino grazie alla doppietta di Kopliku. Gli Allievi Regionali Under 16, allenati da Paolo Sturaro, hanno invece battuto l’Imperia con due reti di Morgana.

Tra le mura amiche, gli Allievi Regionali Under 15 di mister Ivan Miatto hanno vinto contro il Cisano, grazie ai gol di Lazri, Colombi (autore di una doppietta) e Ghiacci. Anche i Giovanissimi Provinciali Under 14 si sono imposti in trasferta contro il Camporosso, con una doppietta di Perato.

Unica nota negativa del weekend è stata la sconfitta della Juniores, superata in trasferta dalla Sestrese.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores Eccellenza

Sestrese - Ospedaletti 5-0

Ospedaletti: 1 Galli, 2 Petrullà, 3 Sismondini, 4 Sartori, 5 Pallanca, 6 Cascone, 7 Lazri, 8 Panigada, 9 Colucci, 10 Angeli, 11 Traditi

A disposizione: 12 Sambito, 13 Mbithi, 14 Coppola, 15 Tantan, 16 Consalvo, 17 Mamone, 18 Touay, 19 Moglan, 20 Santarsiero

Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Regionali Under17

Legino - Ospedaletti 1-2

Marcatori: Kopliku (2)

Ospedaletti: 1 Rondelli, 2 Valente, 3 Hyka, 4 Kopliku, 5 Turrini, 6 Quartiere, 7 Le Rose, 8 Lupi, 9 Borella, 10 Anzalone, 11 Cosenza

A disposizione: 12 Calipa, 13 Condolucci, 14 Vinciguerra, 15 Monti, 16 Micaroni, 17 Pesce, 18 Cuneo

Allenatore: Leandro Di Franco

Allievi Regionali Under16

Ospedaletti - Imperia 2-1

Marcatori: Morgana (2)

Ospedaletti: 1 Fururi, 2 Laura, 3 Giordano, 4 Nasi, 5 Gullo, 6 Colella, 7 Rahi, 8 Zouggarh, 9 Falcone, 10 Visconti, 11 Cimardi

A disposizione: 12 Tamagno, 13 Brozzoni, 14 Morgana, 15 Sottocasa, 16 Cucinotta

Allenatore: Paolo Sturaro



Allievi Regionali Under15

Ospedaletti - Cisano 4-2

Marcatori: Lazri, Colombi (2), Ghiacci

Ospedaletti: 1 Vinciguerra, 2 Scialanca, 3 Spaggiari, 4 Guardiani, 5 Sinnona, 6 Rodigari, 7 Ghiacci, 8 Lazri, 9 Colombi, 10 Alemanno, 11 Rinaldi

A disposizione: 12 Cascone, 13 Di Martino, 14 Belvisi, 15 Gjatai, 16 Traverso, 17 Pomante, 18 Aboulfadl, 19 Vicari 20 Modena

Allenatore: Ivan Miatto

Giovanissimi Provinciali Under14

Camporosso - Ospedaletti 1-2

Marcatori: Perato (2)

Ospedaletti: 1 Demarchi, 2 Laabioua, 3 Asciutto, 4 Abidi, 5 Borella, 6 Martelli, 7 Alioui R., 8 Burluni, 9 Aschero, 10 Perato, 11 Lanteri

A disposizione: 13 Sismondini, 14 Tagliatini, 15 Cavicchia, 16 Ragazzoni, 17 Alioui A., 18 Siffredi, 19 Conoscenti, 20 Alagna

Allenatore: Marco Anzalone