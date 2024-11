Calcio a 5: in Serie C l'Airole conquista il girone A della Coppa Italia regionale

Grande avvio di stagione per l'Airole FC nel calcio a 5 della FIGC regionale della Liguria. I biancoverdi della Val Roya infatti hanno superato al primo posto il girone A della Coppa Italia di serie C, competizione tradizionalmente stregata per le viverne, conquistando quindi l'accesso ad una final four troppo spesso sfiorata.

Netto il dominio dei ragazzi di coach Fiorenzo Favaloro nel girone triangolare con la vittoria per 6-2 sul campo del Caramagna B (per l'Airole a segno Biancheri con una doppietta, Buono, Corigliano, Valenti e F. Caramello Canzone) ed un trionfo interno per 11-1 contro il M.A.C.S. di San Lorenzo al Mare grazie alle reti di Buono (2), Trama (2), Moro (2), Biancheri, Pulvirenti, Maccario, Valenti e Foti.

Particolare soddisfazione nel team biancoverde ha suscitato la doppietta del giovane classe 2007 ed 'enfant du pays' Tommaso Moro che dopo diversi anni ha permesso quindi ad un giocatore airolese di andare a segno in una gara ufficiale delle viverne. In attesa della semifinale di Coppa Italia contro il Levante Futsal l'Airole sarà ora chiamata dall'esordio in campionato, ancora contro M.A.C.S. ma in trasferta, previsto per lunedì prossimo a San Lorenzo al Mare.