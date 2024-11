Previsioni su Baby Trump: il token BABYTRUMP crescerà adesso?

Con le elezioni, è in corso anche una competizione tra varie meme coin a tema presidenziale, ognuno dei quali cerca di riflettere i risultati delle elezioni.

Tra questi troviamo Baby Trump, una meme coin ispirata a Donald Trump che ne offre una versione più “dolce”. Questo token è stato estremamente volatile dal suo lancio, avvenuto nell'agosto 2023. Sebbene attualmente sia scambiato vicino ai suoi minimi storici, gli investitori sperano che una vittoria di Trump possa rilanciarlo.

Cos'è Baby Trump?

Il sito web presenta l’animazione di un “baby Trump,” con occhi azzurri, capelli biondi e un’espressione buffa, accompagnato dallo slogan “Make Babies Great Again”. Il tema del token è anche comico: presenta questo piccolo Trump come una figura pronta a sfidare i "Demoncrats" e a rivoluzionare la finanza con un approccio audace verso le criptovalute.

Questo personaggio riflette le reali opinioni di Trump sulle criptovalute. Da tempo sostenitore di Bitcoin e investitore in NFT, Donald Trump possiede un suo token, ha investito in criptovalute e considera Bitcoin una chiave per rendere il mondo finanziariamente indipendente.

Lanciato insieme a MAGA, il progetto si presenta come parte di un ecosistema meme a tema presidenziale. Per attrarre investitori, ha una struttura di tokenomica unificata: ci sono 47 milioni di token in totale, simbolo dell’ambizione di Trump di diventare il 47° presidente. Inoltre, il progetto è descritto come orientato alla beneficenza, con link a varie organizzazioni non profit (come Veterans for Child Rescue Inc. e St. Jude Children’s Research Hospital) e opzioni di donazione tramite Ethereum, Avalanche e Base.

Questi elementi suggeriscono che BABYTRUMP è un progetto con un utilizzo di base, attraverso le donazioni, che però raramente sostengono il valore di un asset nel lungo termine, come vedremo analizzando la storia del prezzo.

Storia dei prezzi di BABYTRUMP

Baby Trump è stato introdotto sul mercato a fine agosto 2023, e ha mantenuto una performance stabile per circa un mese, prima che la ripresa di Bitcoin lo portasse al suo massimo storico. L'anno elettorale ha dato una spinta, permettendo a BABYTRUMP di registrare un’impressionante crescita del 107.430% prima di un calo.

Questa correzione era prevedibile, data la limitata utilità del progetto, e da fine marzo a fine aprile il token ha continuato a consolidarsi intorno a $0,03. Il token ha avuto un’altra fase di crescita nel maggio 2024, aumentando del 937% prima di un nuovo calo. Tuttavia, nonostante gli sforzi degli sviluppatori, Baby Trump non è riuscito a emergere rispetto ad altri progetti PolitiFi, tornando ai livelli minimi storici e scambiandosi intorno a $0,02.

Con una capitalizzazione di mercato che raggiunge appena i $770.000 e un numero limitato di detentori (meno di 4.000), è probabile che il token possa perdere rilevanza nel tempo, a meno che non venga introdotta una nuova utilità che offra un maggiore valore percepito.

Previsioni di prezzo per Baby Trump

Ecco le nostre previsioni di prezzo per Baby Trump dal 2024 al 2030:

2024

Nonostante la stagione elettorale e l'ottimismo di alcuni sostenitori di Trump verso il mercato delle meme coin a lui ispirate, Baby Trump non ha ancora registrato una crescita significativa. L'account ufficiale mostra poca attività, con un limitato coinvolgimento. Questo suggerisce che anche una vittoria di Trump potrebbe non incidere molto sulla performance del token.

Tuttavia, con più di 4.000 detentori, un esito elettorale positivo potrebbe potenzialmente riportare il token in carreggiata. In condizioni di mercato favorevoli, potrebbe persino ritestare i suoi massimi storici. Detto questo, potrebbe seguire una massiccia vendita, riducendo il numero di detentori e il valore del token. In questo scenario, BABYTRUMP potrebbe raggiungere fino a $0,35 prima di una nuova correzione.

2025

Il 2025 si prospetta un anno significativo per il mercato delle criptovalute, con previsioni che indicano una possibile crescita di Bitcoin fino a $100.000 grazie all’evento di halving. Inoltre, se Trump vincesse nelle elezioni imminenti, molti token PolitiFi potrebbero registrare un aumento.

Che Baby Trump riesca a capitalizzare su questo slancio dipenderà dalla sua capacità di mantenere la comunità coinvolta. Se il numero di follower non supera i 10.000, è probabile che il token svanisca dal mercato. Tuttavia, se emergesse una qualche utilità entro il 2025, potrebbe mantenersi intorno a $0,20.

2030

Prevedere il prezzo di una meme coin legata esclusivamente alla popolarità di Donald Trump e alle condizioni socio politiche è complicato. Senza un’utilità oltre alle donazioni, non è certo che questo asset esisterà ancora nel 2030.

Come meme coin orientata alla viralità, Baby Trump potrebbe attrarre investitori a breve termine. Tuttavia, per attirare i trader a lungo termine, dovrebbe emergere una solida utilità, cosa che potrebbe non accadere a breve.

FreeDum Fighters: un'Altra meme coin con potenziale da seguire

Mentre Baby Trump ha dalla sua parte il fattore “dolce e carino,” manca di utilità e il tema non riesce a offrire un'ironia incisiva. Gli investitori potrebbero considerare di diversificare il wallet performando su altri token PolitiFi, come FreeDum Fighters.

FreeDum Fighters è un progetto che prende in giro le attuali elezioni, ambientato in un regno governato da macchine in cui la corsa presidenziale vede due cyborg fronteggiarsi. Sul fronte repubblicano troviamo MAGATRON, un difensore della libertà che incita alla ribellione contro il governo, mentre sul fronte democratico c’è Kamacop, una femminista determinata a mantenere lo status quo.

Il progetto offre una propria elezione unica, con ricompense di staking e airdrop. Chi investe in fase di prevendita può mettere in staking su uno dei due pool e partecipare a dibattiti sull’account ufficiale di FreeDum Fighters, guadagnando punti per ottenere airdrop.

L’approccio giocoso e politico di FreeDum Fighters ha attirato l'attenzione di diversi analisti di criptovalute. In particolare, ClayBro ha evidenziato in un recente video come questa meme coin stia già aumentando di valore.

Ad oggi, FreeDum Fighters ha raccolto oltre $400.000. Chi è interessato può visitare il sito ufficiale e investire in questo progetto.