Nuovo campo da touchtennis alla Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

La Polisportiva Vallecrosia Academy asd inaugura un nuovo campo da touchtennis, una novità assoluta nel Ponente, allo 'Zaccari' a Camporosso, l'unica struttura della provincia di Imperia ad avere un campo per questa tipologia di disciplina sportiva.

"Il touchtennis è una versione del tennis più semplice, chiara, immediata, divertente e avvincente, sia per i tennisti esperti che per i principianti degli sport con racchetta" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - "Nasce in Inghilterra nel 2002 e si sta sviluppando in molti paesi, come Spagna, Belgio, Francia, Danimarca, Korea, India, Canada, Usa e adesso anche in Italia".

"Una partita si gioca sulla breve distanza di due set su tre e sulla conquista di quattro games per aggiudicarsi il set" - spiega il Vallecrosia Academy - "Sul tre pari, il tie-break arriva a 5 punti. Il turno di battuta prevede la possibilità di giocare una sola palla di sevizio. Il let sul servizio è considerato valido".

"Si potrà, perciò, provare il touchtennis che è un mix di vari elementi: morbidezza del tocco (spin) perché le dimensione ridotte del campo e il tipo di pallina non consentono di usare sempre la potenza; strategia di gioco perché il punto va costruito scambio dopo scambio; è accessibile a tutti e facile da imparare; le regole sono semplici; è divertente; crea socializzazione e permette di allenarsi" - sottolinea la Polisportiva - "Per informazioni, per visionare o provare i nuovissimi campi di touchtennis della nostra struttura ci si può rivolgere a Chicco contattandolo al 347/2212330".