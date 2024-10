Vela: oggi la terza giornata del Gran Prix 2024 di Imperia, dopo la prova odierna guidano i tedeschi di Aurora

Continua a soffiare il Levante sull'Imperia Grand Prix 2024 e nel corso della terza giornata lo fa con un'intensità tale da permettere al PRO Maurizio Buscemi di impegnare i trentotto Dragoni in gara in tre prove, rimettendo così la serie, destinata a concludersi domani, al passo con il programma.

Dopo sei prove, e con lo scarto conteggiato, a guidare la classifica sono i tedeschi di Aurora (oggi 5-5-1): l'equipaggio di Christoph Toepfer, ai vertici sin dalle battute iniziali, ha interpretato al meglio le oscillazioni della brezza, mettendo a segno un interessante tentativo di fuga. Alla vigilia della giornata conclusiva, GER-11 ha infatti un margine di 10 punti sui già campioni del mondo di 1Quick1 (6-3-7), guidati dallo svizzero Wolf Waschkuhn, e di ben 20 sugli svedesi di Pilsener (29-8-14), al comando sino alla terza prova della serie. Completano la top five, appaiati a tre punti dal gradino più basso del podio, gli inglesi di Meteor (26-9-3) e UAE-17 (4-16-6).

Tra gli italiani salgono le azioni di Transbunker (2-7-dnf) di Yevegen Braslavetz che continua a migliorarsi e sale al sesto posto. Si conferma diciottesimo Dragondine Onkahye (3-17-33) di Marco Andrea Gerbaudo, così come Javelin (20-19-18) di Fabio Mangione, stabile al ventiquattresimo posto. Dragonfly (15-24-26) di Giuseppe Zaoli è ventiseiesimo, tre piazze davanti a Behind The Cloud (27-22-30) di Filippo La Scala. Vicini in classifica anche 6 Diva di Mario Quaranta e Galatea II di Giuseppe La Scala che si trovano al ventinovesimo e trentunesimo posto. Più attardati Balthazar di Giovanni Straquadaneo e Japetus di Guido Garrone.

"E' stata una grande giornata di vela, che si concluderà con un crew dinner party dai contenuti speciali, riservato a tutti gli equipaggi: l'Imperia Grand Prix 2024 è entrato nel vivo e da domani sarà tempo di incoronare i vincitori. E' una grande soddisfazione percepire sul viso dei protagonisti il piacere di essere a Imperia a condividere questo grande momento di sport reso possibile dal supporto dei nostri partner Locauto Group, Yanmar e Marzo Trasporti" ha commentato Biagio Parlatore, presidente dello Yacht Club Imperia.

Ricordiamo che la manifestazione, riservata alla classe Dragoni, unisce due eventi molto importanti: l'Italian Grand Prix 4th Leg, che si concluderà il 31 ottobre, e le Grand Prix Finals, in programma tra l'1 e il 2 novembre. Appuntamenti organizzati dallo Yacht Club Imperia, in collaborazione con la Classe Italiana Dragoni, con la locale Assonautica e La Marina di Imperia, e supportati dai partner Locauto Group, Yanmar e Marzo Trasporti. Gli eventi sono patrocinati dal Comune di Imperia e dalla Regione Liguria.

L'Italian Grand Prix 4th Leg riprenderà domani con lo svolgimento delle ultime prove cui seguirà la cerimonia di premiazione.