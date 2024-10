Imperia: Grand Prix 2024, con la terza prova gli svedesi di Pilsener prendono il comando

Brezza di Levante in calo a Imperia, dove nel corso della seconda giornata dell'Imperia Grand Prix 2024 è stata completata una sola prova.

A imporsi sono stati i tedeschi di Running Duck (oggi 1) che, sommando il parziale odierno al 20-2 di ieri, hanno mosso passi avanti in classifica generale, sino ad attestarsi in quarta posizione, a un solo punto dai connazionali di Aurora (13) scivolati dal secondo al terzo posto e scavalcati dagli svedesi di Pilsener (8), riusciti nell'impresa di passare dalla terza alla prima piazza. Con 18 punti, l'equipaggio di Jesper Stalheim anticipa infatti di 4 punti i belgi di Herbie (12), segnalatisi ieri come primi leader della manifestazione.

Completano la top five provvisoria gli svedesi di Miss Behavior (6), senza dubbio i più brillanti tra i team con interessi di ranking stagionale. Salgono al dodicesimo posto gli svizzeri di 1Quick1 (7), ieri partiti sotto tono, ed entrano nella prima pagina della classifica anche i tedeschi di Nono (14).

Tra gli italiani il migliore è risultato Transbunker (10) di Yevegen Braslavetz, che migliora e sale al nono posto. Diciottesimo è Dragondine Onkahye (20) di Marco Andrea Gerbaudo, mentre Javelin (18) di Fabio Mangione è ventiquattresimo. Tre scafi italiani occupano le piazze che vanno dal ventiseiesimo al ventottesimo posto: Behind The Cloud (23) di Filippo La Scala, Dragonfly (DNS) di Giuseppe Zaoli e Galatea II (23) di Giuseppe La Scala. Più attardati 6 Diva di Mario Quaranta, Balthazar di Giovanni Straquadaneo e Japetus di Guido Garrone.

"Il vento leggero non ha tolto agli equipaggi l'entusiasmo di essere a Imperia: anche oggi è stata una giornata fantastica, che ha comunque portato dei risultati utili ai fini della classifica generale e che ha visto gli equipaggi godere delle faciliti e dell'accoglienza del nostro club, resa unica dal supporto dei nostri partner Locauto Group, Yanmar e Marzo Trasporti" ha commentato Biagio Parlatore, presidente dello Yacht Club Imperia.

Ricordiamo che la manifestazione, riservata alla classe Dragoni, unisce due eventi molto importantii: l'Italian Grand Prix 4th Leg, che si concluderà il 31 ottobre, e le Grand Prix Finals, in programma tra l'1 e il 2 novembre. Appuntamenti organizzati dallo Yacht Club Imperia, in collaborazione con la Classe Italiana Dragoni, con la locale Assonautica e La Marina di Imperia, e supportati dai partner Locauto Group, Yanmar e Marzo Trasporti. Gli eventi sono patrocinati dal Comune di Imperia e dalla Regione Liguria.

L'Italian Grand Prix 4th Leg riprenderà domani con lo svolgimento di altre due prove al fronte di condizioni meteo che si annunciano più favorevoli rispetto a quelle odierne.