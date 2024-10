Grande successo per le atlete della Ginnastica Viridis Sanremo alla fase interregionale del campionato specialità (foto)

Si è disputata da giovedì 24 a domenica 27 ottobre la fase interregionale del Campionato di Specialità di ginnastica ritmica, che ha avuto luogo a Cantalupa e Borgo a Mozzano. In questa importante competizione, hanno partecipato le prime quattro Junior/Senior e coppie e le prime tre Allieve per ogni attrezzo, tutte qualificate dalla fase regionale. La gara è stata decisiva per assegnare gli ultimi posti disponibili per la finale nazionale di Caorle, prevista dal 14 al 17 novembre.

Le giovani promesse della Società Ginnastica Viridis Sanremo ASD hanno dimostrato talento e determinazione, portando a casa ottimi risultati e due qualifiche per il Campionato Italiano.

Ilaria Selenia Parisi (Junior 1) e Matilda Arwen Pivotto (Allieve 1 fascia) hanno conquistato il titolo di Vice Campionessa Interregionale rispettivamente nella specialità palla e cerchio, qualificandosi per le prossime Finali Nazionali. Arina Stanchuk (Junior 1) ha sfiorato la qualifica con un 5° posto al cerchio, mentre Sofia Martina Alagna (Junior 3) ha dimostrato grande tenacia partecipando nonostante un infortunio, ottenendo il 10° posto. Ilaria Anna Villa Vercella e Anastasia Ivanova (Allieve 2° fascia) hanno concluso con ottimi piazzamenti, dimostrando crescita e impegno.

“Il prossimo appuntamento sarà il Campionato Nazionale di Caorle, dove Ilaria e Matilda rappresenteranno con orgoglio la nostra società. – commentano e allenatrici Elena e Daria - La strada verso i Campionati Nazionali è impegnativa, ma siamo convinte che le nostre ginnaste abbiano le capacità e la determinazione in questa nuova competizione."

Tutte le atlete sono già tornate in palestra con una motivazione ancora più forte, pronte a dare il massimo anche in vista del prossimo Campionato d’Insieme Gold che vedrà impegnate le ragazze con l’esercizio di squadra.

Info sulla Società: La Società Ginnastica Viridis Sanremo ASD, che si allena a Villa Ormond, è un punto di riferimento nel panorama della ginnastica ritmica regionale. Grazie a tecnici esperti e all'impegno verso l'eccellenza, le ginnaste della società si distinguono nelle competizioni regionali e interregionali, rappresentando con orgoglio la città di Sanremo.

