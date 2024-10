Pallamano, i ragazzi dell'Abc Bordighera perdono a Villefranche-sur-Mer (Foto)

Si conclude con una sconfitta la prima partita dell'Abc Bordighera nel campionato dipartimentale francese Alpi Marittime di prima divisione. I ragazzi bordigotti sabato scorso hanno, infatti, perso a Villefranche-sur-Mer per un solo gol nonostante abbiano dato tutto. L'incontro si è, difatti, concluso 25 a 24.

"La partita è stata combattuta" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Nonostante le cinque reti subite all’inizio del secondo tempo, la squadra ha riordinato le idee, fatto gruppo compatto e così è riuscita a raggiungere l'avversario ma, a 30 secondi dalla fine, un'espulsione e la realizzazione del rigore ha dichiarato il risultato che è sembrato quasi beffardo per la compagnia bordigotta".

"Il risultato si è ottenuto grazie a una buona difesa e al carattere della squadra" - dichiarano tecnici e atleti - "Abbiamo dimostrato di poter competere a questo livello. Per alcuni dei più giovani era la prima partita ufficiale in un campionato senior e hanno risposto alla grande. C’è ancora qualcosa su cui lavorare ma siamo sulla strada giusta".

"Con l’impegno di tutti siamo sicuri che presto arriveranno delle soddisfazioni" - commenta l'Abc Bordighera - "Tutta l'equipe biancorossa è già proiettata per il prossimo incontro casalingo fissato per domenica 27 ottobre alle 11 a Bordighera presso il Palazzetto dello Sport dove l'Abc affronterà una 'vecchia' e coesa squadra: il Beausoleil".

"Il gioco degli avversari è ben rodato, caratterizzato da un'intesa tra i giocatori e la tecnica di alcuni elementi che rendono il gioco non troppo veloce ma molto tecnico e, in alcuni casi, un po' fisico ma, in fondo, questo è il bello della pallamano rispettando sempre tutte le regole di gioco" - dice l'Abc Bordighera - "Forse non tutti sanno che, dopo il rugby, il nostro sport è quello di maggior contatto. Una loro arma vincente potrebbe essere il gioco in contropiede ma noi stiamo cercando di migliorare anche sotto questo aspetto. Forza ragazzi, avanti così!".

"Salvo imprevisti meteorologici, ci vediamo domenica al Palazzetto. In caso di ordinanza e allerta arancione la partita sarà cancellata a data da destinarsi" - sottolinea l'Abc Bordighera - "Come nostra abitudine ringraziamo anticipatamente tutti coloro che vorranno sostenerci e gli amici supporter della nostra società: Era Food, Riello, Ir, Fusetti Giardini, Ristorante Amarea Romolo Mare, AlProfilo di Aurigo Michele&Giuseppe, Osteria Beciagrilli, Fa Sol Falegnameria, Acconciature Raffaella in via Vittorio Emanuele II 17 a Bordighera (0184 260546), Garden Nature Lab e Gaggio Bar".