Pallacanestro: sconfitta esterna del Bvc Sanremo nella seconda giornata della Divisione Regionale 1

Juvenilia Varazze - Bvc Sanremo E.On. 84-57 (13-18, 27-13, 23-10, 21-16)

Juvenilia Varazze: Rebasti 11, Bruzzone 15, Calcagno 6, Delfino 2, Fazio G. 15, Muscella, Da Corte Zandati 5, Pescetto 7, Fazio P. 2, Fabbri, Michero 4, Ferrogiaro 17. Coach: Pozzo G.

Bvc Sanremo E.On: Nicomedi 16, Markishiq 14, Massa 7, Tacconi Davide 5, Lupi, Arturo 6, Franceschini 4, Deda 5, Tacconi Daniele. Coach: Emanuele Favari.

Il Bvc Sanremo, sceso in campo con alcune assenze pesanti, torna a mani vuote dalla difficile trasferta sul campo della Juvenilia Varazze. Dopo un primo periodo ben disputato, il livello di gioco dei sanremesi è notevolmente calato, come spiega il coach Emanuele Favari: “Sono molto contento dell’approccio e del primo quarto. Poi ancora una volta un inspiegabile crollo mentale ci ha portato distanti nel punteggio e senza la forza di reagire. Ci siamo affidati troppo agli individualismi e poco alle esecuzioni e alla difesa. Per il futuro dobbiamo lavorare tanto e aumentare il nostro ritmo difensivo e la chimica di squadra. Fondamentali le assenze ma non devono essere una scusa”.