Pallamano, l'Abc Bordighera scende in campo: la seniores inizia in trasferta (Foto)

Riparte oggi la stagione sportiva dell'Abc Bordighera. La neo formazione seniores di pallamano, che mancava dalle competizioni da ben sei anni, inizierà la sua avventura in trasferta sul campo della formazione del Villefranche.

"Inserita nel girone est del campionato dipartimentale di prima divisione francese, oltre alla Villefranche, avversaria odierna, dovrà affrontare in questa prima fase anche Mentone, S. Camillo Imperia, Beausoleil e As btp Nizza" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Le prime dei tre gironi si affronteranno in una seconda fase per puntare alla promozione alla categoria superiore. In panchina, come tecnico, siederà Andrea Dall'acqua, Guido Bissaro sarà l'assistent coach mentre il team manager sarà Ivano Perilli che torna a Bordighera dopo anni di esperienza vissuti in altre società che gli hanno permesso di acquisire grandi capacità organizzative e estrema conoscenza dei campionati francesi".

"La squadra nella prima fase dedicata alla preparazione atletica è stata affidata al preparatore Alessandro Meli, serio professionista e valido collaboratore. Joselin Quinonez confermata dalla passata stagione si è dedicata con i suoi massaggi al recupero muscolare degli atleti" - dice la società - "Erano un paio di anni che cercavamo di ricostituire la squadra seniores ma la varie vicissitudini che si sono venute a creare, Covid su tutto, c'è l'hanno impedito ma quest'anno le cose sono cambiate e con l'aiuto dei ragazzi più grandi, che con il loro impegno hanno mostrato un grande attaccamento a questi colori e il gruppo più giovane formato da ragazzi under 18, siamo riusciti a realizzare questo obiettivo. Fusetti Giardini e Al Profilo serramenti in alluminio saranno i due nuovi sponsor della squadra. Ringraziamo, inoltre, tutti gli altri sponsor che ormai da qualche anno ci accompagnano e ci permettono di svolgere le nostre attività".