Calcio. Serie D, la Sanremese domina ma non segna: contro l'Asti finisce 0-0

Una Sanremese tatticamente impeccabile non riesce a far sua la sfida con l'Asti, partita che avrebbe meritato di vincere per quanto profuso in campo. Primo tempo quasi interamente di marca matuziana, con Rocco, D'Antoni, Giustarini e RImondo tra i più vivaci a creare diverse occasioni ma nessuna davvero efficace da impensierire seriamente Brustolin. Il copioni della ripresa resta sostanzialmente invariato, ma l'Asti, oggi sottotono, riesce comunque a creare due grattacapi a Maffi, con Diop e Ozara. La Sanremese ha le sue palle del match point soprattutto con Cesari e Larotonda che però non vanno a buon fine. FInisce così senza reti la sfida del "Comunale". Mercoledì i matuziani saranno impegnati in casa del Fossano nel turno infrasettimanale.

SANREMESE: Maffi, Bregliano, Larotonda, Rocco (64' Tedesco), D'Antoni, Monticone, Ranelli (92' Gulli), Raggio, Lohmatov, Giustarini, Rimondo (69' Cesari). A disp. Bohli, Maglione, Grancara, Pasquale, Andreis, Incorvaia. All. Gori.

ASTI: Brustolin, Gjura, Manasiev, Toma (67' Ozara), Valenti, Picone, Diop, Bresciani (76' Sancinito), Chianese (76' Ferrari), Ghiardelli (52' Mayr), Ciancio. A disp. Edo, Kean, Toniato, Rabuffi, West. All. Sesia.

ARBITRO: De Paolis di Cassino.

LA CRONACA DEL MATCH

2' subito Sanremese in proiezione offensiva con il cross di Lohmatov per la testa di D'Antoni che sfiora la palla, ma era comunque in offside

4' va al tiro Picone ma Larotonda commette fallo su di lui. L'arbitro comanda una punizione per i piemontesi che va a sbattere sulla barriera

8' primo giallo del match per Ghiardelli, che ferma irregolarmente una ripartenza a centrocampo

11' giallo anche a Larotonda, autore di un fallo su Chianese dove entrambi prendono un duro colpo ma si rialzano e proseguono

16' Giustarini va al tiro dopo una punizione sulla trequarti ospite, conclusione fuori misura

25' azione manovrata dei padroni di casa con Rocco che si accentra ma conclude debolmente di sinistro

26' punizione battuta da Ranelli, Monticone impatta debolmente di testa, facile per Brustolin

32' cross di Rimondo, Giustarini allunga per D'Antoni che da zero metri insacca ma c'era il fuorigioco di Giustarini ravvisato dal guardalinee

33' altro cross dalla sinistra, sponda di D'Antoni per Giustarini ma il suo tiro a giro è fuori misura

36' si rivede l'Asti dalle parti di Maffi: il cross di Picone attraversa tutta l'area ma nessuno trova la palla

39' cross di Manasiev, Maffi blocca indisturbato

Dopo un solo minuto di recupero, termina il primo tempo

Inizia la ripresa

48' giallo a Toma per fallo su Rocco che stava creando una situazione interessante

52' Mayr per Ghiardelli: primo cambio Asti. Intanto D'Antoni si fa pizzicare in offside anche se di testa aveva impattato debolmente un cross di Giustarini

55' Lohmatov ha una buona palla al limite dell'area piccola dopo una grande combinazione tra D'Antoni e Giustarini, ma perde l'attimo per concludere a rete

60' cross di Chianese per la girata di Diop che impegna Maffi alla deviazione in corner

64' Tedesco per Rocco: è il primo cambio per Gori

67' Ozara per Toma nell'Asti

69' nella Sanremese Cesari per Rimondo

76' Ferrari e Sancinito per Chianese e Bresciani: due cambi per Sesia

78' Cesari di testa sale bene ma colpisce debole e centrale

80' Larotonda col mancino incrocia bene, una deviazione in corner salva l'Asti

82' ci prova Ozara, Maffi salva tutto

87' punizione di Ranelli che attraversa tutta la mischia e arriva dritta in braccio a Brustolin

90' saranno tre i minuti di recupero

92' Gulli per Ranelli

Finisce senza reti la sfida del "Comunale"