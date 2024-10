Ospite d’eccezione a Pian di Poma, il tecnico del Monaco7 Fabien Camin dirige l’allenamento del Sanremo Rugby Seven

A Pian di Poma una serata di stampo professionistico e dal sapore internazionale. A dirigere l’allenamento del Sanremo Rugby Seven è stato, infatti, il monegasco Fabien Camin, coach del Monaco Seven, squadra campione di Francia nel 2023 e attualmente prima nel campionato transalpino professionistico. Una delle realtà più forti del Paese e che vanta diversi olimpionici in rosa in una nazione campione olimpica in carica di specialità.

Si tratta del primo dei clinic specializzati per il rugby seven che rientrano nell’ambito del progetto di sviluppo delle Under 14, 16 e 18 maschile e femminile del Sanremo Rugby che puntano sul rugby olimpico.

Camin ha guidato gli allenamenti delle Under 16 e 18 per poi soffermarsi a pianificare con la società nuovi incontri e possibilità di sviluppo che il Sanremo Rugby sta portando avanti con il Monaco.

“È il primo degli incontri che faremo - commenta Emanuele Capelli, founder del Sanremo Rugby - avremo la possibilità di ospitare allenatori di livello perché intendiamo fare in modo che la nostra società diventi un punto di riferimento per il rugby a sette nazionale e internazionale. Siamo l’ultima realtà ai confini con la Francia, riteniamo di essere in una collocazione strategica e importante per lo sviluppo di questa disciplina”.

“Abbiamo scelto in modo scientifico di puntare su questa strada ancora poco battuta dalle attività ufficiali - conclude Capelli - ma siamo convinti che prenderà sempre più piede. Siamo certi che possa interessare non solo le famiglie e i nostri ragazzi, ma anche le attività federali. Stiamo costruendo un progetto valoriale che metta al centro i ragazzi. Abbiamo avuto l’opportunità e la capacità di costruire una connessione e rapporti internazionali con diversi club e realtà. È il momento di capitalizzare e dare valore all’attività a sette qui a Sanremo”.

La foto di Fabien Camin è tratta dalla pagina Facebook del Monaco Rugby Sevens