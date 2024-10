Ventimiglia: fervono i preparativi per la Festa dello Sport di domenica

Fervono i preparativi per la seconda edizione della ‘Festa dello Sport 2024’, l’evento organizzato dal Comune di Ventimiglia in collaborazione con le associazioni sportive del territorio e con sponsor di rilievo tra cui Decathlon, Grandi Auto e Fondazione Casertelli, per far conoscere ed avvicinare i ragazzi al mondo dello sport Ventimigliese.

Da ieri, infatti, è stato allestito il palco che, su Piazza della Libertà, vedrà un susseguirsi di ospiti anche di carattere internazionale ed a livello agonistico. Tra questi: Hassan N’Dam N’Jikam, il pugile Franco-Camerunense che nel 2012 e nel 2017 ha detenuto due campionati mondiali e Djimi Traoré, ex difensore del Liverpool ed attualmente allenatore.

"Si tratta dunque di un’organizzazione di assoluto livello che, siamo sicuri, contribuirà alla buona riuscita dell’evento attraendo a Ventimiglia un gran numero di partecipanti" il commento del sindaco Flavio Di Muro e dell'assessore allo sport Serena Calcopietro.