Calcio giovanile. Dall’Ospedaletti al calcio professionistico, il 2008 Vladimir Faurie Ustinenko firma con il Carpi

Arrivato dalla Francia, per iniziare la sua scalata nel mondo del calcio aveva scelto l’Ospedaletti e, ora, per lui si aprono le porte del professionismo.

Vladimir Faurie Ustinenko, classe 2008, è un nuovo giocatore del Carpi, società emiliana che milita nel Girone B della Serie C e che vanta un recente passato anche in Serie B e Serie A.

Grandi doti fisiche e atletiche, Faurie Ustinenko è arrivato in orange come centrocampista ed è stato poi spostato sulla fascia destra della difesa dove ha dato il meglio di sé. L’anno scorso si è distinto tra i coetanei durante l’intera stagione, tanto da guadagnarsi l’attenzione di diverse società che lo hanno contattato per un provino. Poi la firma con il Carpi e l’inizio della sua avventura nel calcio dei grandi.

“La squadra mi ha accolto bene, mi sono fatto subito dei nuovi amici e sto bene, per carattere non ho problemi a inserirmi in nuovi gruppi - commenta Vladimir Faurie Ustinenko - anche se devo fare l’abitudine a vivere da solo, senza mamma e papà. È un po’ difficile, ma mi sto trovando bene. Sul piano sportivo c’è differenza nell’intensità degli allenamenti, ma mi sto abituando anche perché era quello che cercavo. I miei obiettivi? Già essere in questa squadra ed esserne un titolare è una soddisfazione, poi mi piacerebbe arrivare a giocare in Primavera e, magari, farmi notare da squadre di A o B. ”.

“Ha scelto Ospedaletti come rampa di lancio dopo il suo arrivo dalla Francia - aggiunge Marco Anzalone, responsabile del settore giovanile agonistico orange - è un ottimo difensore di spinta, atleticamente e fisicamente è devastante. Siamo molto soddisfatti della sua crescita e del salto che ora sta facendo”.