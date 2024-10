Andrea Confalonieri, direttore di Varesenoi.it è stato l'ospite della puntata di lunedì 7 ottobre di Stadio Aperto.

Oltre alla canonica rassegna di gol e interviste, il giornalista lombardo ha posto l'accento sul nuovo corso tecnico dei biancorossi, guidati in panchina da mister Roberto Floris. Il Vado, pur in ritardo, resta una rivale temibile per i rossoblu, ma Confalonieri ha sottolineato il grande percorso di crescita portato avanti dal Ligorna nell'arco degli ultimi anni.