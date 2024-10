12° Campionato della Lanterna: due speciali week end di amore per la Vela d'altura

Doppio fine settimana dedicato al 12° Campionato della Lanterna, inserito nel programma degli eventi di "Genova 2024 Capitale Europea dello Sport" . La rassegna velica d’altura, abbinata al primo Trofeo Lanterna Phase e curata dal Circolo Nautico Mandraccio con la collaborazione del Comune di Genova, della Porto Antico spa e del Waterfront Sailing Club Genova, ritorna da venerdì a domenica prossimi e nelle giornate del 19 e 20 ottobre.

Gli equipaggi saranno in gara nelle Imbarcazioni stazzate ORC Club e ORC International categorie: Crociera/Regata e Gran Crociera oltre ai Monotipo, Minialtura e IRC. Il Campionato si articola in 4 appuntamenti, con un massimo di tre prove per giornata (a discrezione del Comitato di Regata) su percorsi a bastone tra le boe e costieri nel tratto di mare antistante Genova ed il promontorio di Portofino e Rapallo.

La cerimonia di premiazione si terrà domenica 20 ottobre 2024 alle ore 18 presso la prestigiosa sede del main sponsor Phase Motion Control a Sestri Ponente. Saranno premiati i primi tre classificati di ogni raggruppamento ed i primi OVERALL. Per il 1° Trofeo Lanterna Phase sarà assegnato il trofeo PHASE al miglior piazzamento complessivo delle due prove costiere.



Tutte le barche iscritte all’ 12° Campionato della Lanterna, esclusivamente e limitatamente per il periodo dell’evento (11-20 Ottobre 2023) e fino ad esaurimento posti, saranno ospitate gratuitamente nell’area della Fiera di Genova. L’ospitalità gratuita sarà offerta anche nel nuovo Porto Carlo Riva di Rapallo limitatamente alle prime 40 iscrizioni ed esclusivamente per la notte di sosta fra le due prove costiere previste in questa edizione.



"E' stata una stagione ricca di impegni per il CN Mandraccio, con 7 ragazzi impegnati ai Campionati Italiani giovanili, 2 ai Mondiali open skiff e 2 al Mondiale WASZP con un oro under e un bronzo assoluto - afferma il dirigente Riccardo Bergamasco - Le novità primarie del Campionato della Lanterna sono la presenza del nuovo sponsor Phase, legatosi a noi grazie alla perseveranza e alla passione del nostro Gianluca Boschini, e la collaborazione di una nuova società, il Waterfront Sailing Club Genova, nato per promuovere la passione Vela a tutte le età".



"Tra i circoli al nostro fianco, quest'anno c'è anche il CN Rapallo e questo è stato determinante, grazie all'appoggio e all'entusiasmo del Porto Carlo Riva, per proporre le regate costiere adatte a imbarcazioni sino a 12-14 metri - procede il dirigente Gianluca Boschini - Abbineremo così regate tecniche a quelle costiere più lunghe. Un ringraziamento al Sindaco Bucci per la vicinanza, a tutti i partner istituzionali e tecnici, agli sponsor per il sostegno al nostro Campionato":



All'interno dell'evento la novità è rappresentata da una regata WASZP Internazionale Open organizzata da Waterfront Sailing Club Genova in collaborazione con C.N. Mandraccio che si terrà sabato 26 e domenica 27 ottobre. I WASZP saranno in acqua in contemporanea alle prove del Campionato della Lanterna per gli allenamenti dando la possibilità agli iscritti di poter osservare da vicino le manovre dei migliori atleti di categoria. Tra loro, Federico Bergamasco, campione mondiale Under 21 (bronzo assoluto), campione italiano assoluto e under 21.



Un appuntamento realizzato con il supporto di LNI Genova Centro, CN Rapallo, LNI Genova Sestri, Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto, ANSD, CN Luigi Rum, ASPER, CN Ilva e Associazione Il Pontile e con il sostegno di Phase Motion Control, Mostes, Toio, Porto Carlo Riva e Compagnia del Pesto.