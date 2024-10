Judo Club Ventimiglia, al via il progetto socio-educativo “Cresci con Noi!”

Dopo gli importanti appuntamenti tecnico-agonistici del mese di settembre che hanno portato ottimi risultati, continua a pieno ritmo l’attività sportiva dello Judo Club Ventimiglia ASD.

I corsi coinvolgono atleti ed atlete di tutte le età a partire dai 4 anni e sono diretti dalla prof.ssa Antonella Iannucci, laureata in Scienze Motorie e allenatore federale di Judo FIJLKAM con la supervisione tecnica del Maestro Benemerito Rocco Iannucci cintura bianco-rossa 6° dan e la collaborazione di Maruska Iamundo, Atleta Azzurra e plurimedagliata in campo nazionale e internazionale.

Allo Judo Club Ventimiglia le modalità di insegnamento/apprendimento sono basate sul progetto socio-educativo “Cresci con Noi!”, ideato proprio dagli insegnanti tecnici dello Judo Club Ventimiglia e che ha ottenuto addirittura il riconoscimento ufficiale della FIJLKAM (la Federazione ufficiale del Judo in Italia).

Il Progetto “Cresci con Noi!” è un percorso di apprendimento dello Judo che accompagna il bambino dai primi passi sul Tatami (5 anni) fino all’attività agonistica vera e propria (Esordienti B).

Questo percorso di accompagnamento è importantissimo in quanto è proprio nelle modalità e nelle forme di avviamento allo sport che si determinano i presupposti per una preparazione adeguata ad ottenere buoni risultati sportivi e, soprattutto, per una partecipazione di lunga durata all’attività sportiva.

“Cresci con Noi!” offre una visione globale dello Judo, tenendo conto delle necessità evolutive del bambino e del ragazzo in un’ottica pluriennale della preparazione: si passa dalla preparazione motoria generale allo sviluppo delle capacità fondamentali per la prestazione specifica, senza mai forzare le tappe di evoluzione e maturazione del soggetto e fornendo adeguati stimoli emotivi.

Questo percorso si sviluppa su vari livelli andando a coinvolgere il/la giovane judoka nella sua globalità di individuo in fase di sviluppo. Possiamo quasi dire che l’apprendimento del judo “cresce” al crescere del fanciullo.

Il judo per i bambini è un GIOCO MERAVIGLIOSO ed è anche una fantastica SCUOLA DI VITA e offre ai giovani e giovanissimi praticanti qualcosa in più di tutti gli altri Sport, fornendo degli insegnamenti spendibili anche nella vita quotidiana (ad esempio: saper cadere senza farsi male, sapersi difendere in caso di pericolo, essere resilienti, sviluppo delle life skills e delle abilità di problem solving, miglioramento delle capacità attentive, etc…)

Allo Judo Club Ventimiglia, inoltre, molta attenzione viene prestata anche alla pratica femminile, infatti le statistiche e le ricerche hanno dimostrato che il judo è uno sport che si adatta perfettamente alle ragazze e alle donne, tanto è vero che esse riescono a conseguire risultati considerevoli. Inoltre sapersi difendere in caso di necessità è ormai diventata una capacità indispensabile.

Lo Judo Club Ventimiglia è l’unica Associazione Sportiva operante sul territorio cittadino affiliata alla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), la Federazione ufficiale del Judo in Italia e la sola federazione riconosciuta ed autorizzata dal CONI a disciplinare e gestire in Italia l’attività sportiva e promozionale dello Judo, nonché a rappresentarla all’estero. Attiva dal 1971 con codice federale 07IM0226.

Il nostro Team sarà lieto di accogliervi e di darvi ulteriori informazioni presso la sede sociale dello Judo Club Ventimiglia in Via Vittorio Veneto n° 36 a Ventimiglia (unica sede), tutti i giorni a partire dalle ore 16.00.

News, curiosità ed immagini relative all’attività dello Judo Club Ventimiglia sono disponibili sui canali social dell’Associazione.