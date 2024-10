Buona la prima in Serie A1 maschile per il Park Tennis Club Genova. Cedono a Padova le ragazze

Prima giornata della Serie A1 di Tennis. Esordio positivo per il Park Tennis Club Genova che supera 6-0 il Bassano in campo maschile. Lottano ma si arrendono a Padova le ragazze di Giorgia Buchanan, prive della straniera Darja Semeņistaja.



I gialloblù di Gianluca Naso, sui campi del Circolo e davanti a un folto pubblico, superano nettamente gli avversari veneti con 6 vittorie. In apertura è Matteo Viola a imporsi in 2 set su Tommaso Gabrieli con il punteggio di 6/3 6/3. Luigi Sorrentino cede il primo set, molto combattuto, per 5/7 ma poi reagisce e fa sua la sfida vincendo i due successivi parziali per 6/2 6/3. Ottino esordio per Filip Horansky. Il trentunenne tennista slovacco sconfigge Cesare Gabrieli in due set agevolmente con il punteggio di 6/1 6/4. Soffre ma vince Gianluca Mager: sotto 3/6, il sanremese si riprende e sale in cattedra superando l'avversario nettamente per 6/3 6/2 nel secondo e terzo set. Nei doppi Viola e Ceppellini superano 6-7 6-4 11-9 Tommaso e Cesare Gabrieli. Mager e Sorrentino battono 6-2 6-2 Del Zotto e Salviato.

“Non era facile, era l'esordio”, commenta Gianluca Mager, al dodicesimo anno in casacca Park. “Il mio avversario è stato molto bravo, sono soddisfatto di come ho gestito il secondo set e come ho ripreso la gara. Il campionato è lungo e partire con una vittoria aiuta. Ce la metteremo tutta per arrivare in fondo con il miglior risultato. In questi anni – prosegue Mager - ne ho viste tante. Dobbiamo essere pronti ogni giornata, metterci il nostro meglio e alla quarta o quinta giornata capiremo a cosa possiamo ambire”.



Prive della straniera Darja Semeņistaja, le gialloblù hanno combattuto sui campi del Tennis Club Padova nel loro esordio in Serie A1 femminile, massima categoria riconquistata dopo 40 anni. Grande equilibrio in tutte le sfide con Anita Bertoloni (grande lottatrice al rientro dopo il lungo infortunio) e il doppio Ferrando-Bertoloni che alzano bandiera bianca solo al terzo set. Katharina Hobgarski ha battuto Cristiana Ferrando in due set (6-4, 6-1). Isabella Maria Serban ha superato Alessandra Teodosescu 6-3 6-0. Vittoria anche per Lavinia Luciano su Anita Bertoloni in tre set (6-0, 6-7, 7-6). Nel doppio Katharina Hobgarski e Carolina Gasparini hanno avuto la meglio in tre set su Cristiana Ferrando e Anita Bertoloni (6-2, 3-6, 10-6).

“Peccato perché abbiamo perso due gare per un soffio”, commenta la capitana Giorgia Buchanan. “Anita è stata bravissima. Dopo tanti mesi è scesa in campo ed è riuscita a rimontare, cedendo solo al tie break del terzo set. Una grande lottatrice! Anche nel doppio, lei e Cristiana sono arrivate al super tie-break e potevano portare a casa il punto. Insomma potevamo anche pareggiare e per questo c’è un po’ di rammarico ma faccio i miei complimenti alle ragazze e sono sicura che sapranno reagire!”.