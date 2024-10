Ethereum vs Solana: ETH è davvero sottovalutato?

Ethereum è sceso di circa l'11% nell'ultima settimana, e anche Solana ha registrato un calo simile. Nel 2024, Ethereum ha ottenuto solo guadagni modesti di circa il 3%, mentre SOL continua a rendere bene, con una performance fino ad oggi pari al 33,4%, dopo un forte 2023. Ma è possibile che Ethereum sia proprio per questo motivo interessante e attualmente sottovalutato? Una metrica chiave suggerisce di sì.

Analisi di Ethereum: una sottovalutazione basata sul TVL

Il Total Value Locked (TVL) rappresenta il valore totale di tutti gli asset bloccati in protocolli finanziari decentralizzati su una blockchain. Il TVL è un indicatore dell'attività e della fiducia nel network: più alto è il TVL, maggiore è l'uso della blockchain per applicazioni finanziarie.

Nonostante la crescita di altre reti Layer 1 come Solana e Sui, Ethereum rimane il leader nel TVL, secondo un'analisi recente. Con un TVL di $48,7 miliardi, Ethereum supera di gran lunga la concorrenza, seguita da Solana con $5,4 miliardi e Sui con $984 milioni.

È impressionante quanto sia ancora dominante il TVL di Ethereum rispetto ai principali L1.

🥇 Ethereum: $48.7B

🥈 Solana: $5.4B

Nonostante i consistenti deflussi di capitale verso soluzioni Layer 2 e l'espansione di nuove reti, Ethereum mantiene la leadership nel TVL. Questo dimostra che il network continua a essere il protocollo più affidabile e utilizzato nel settore DeFi.

Analizzando il rapporto tra TVL e capitalizzazione di mercato, Ethereum presenta un rapporto di circa 1:5,8. Ciò significa che per ogni dollaro di TVL, ci sono circa $5,8 di capitalizzazione di mercato. In confronto, Solana ha un rapporto di 1:11,8, suggerendo che SOL è valutato più in alto rispetto al suo TVL. Questo potrebbe indicare che Ethereum è sottovalutato in base al suo reale utilizzo, soprattutto se confrontato con altre reti come Solana.

Sebbene il TVL sia un'importante metrica per valutare l'uso delle blockchain, è fondamentale considerare anche altri fattori per avere un quadro completo. Ovviamente, il mercato ha le sue ragioni per cui Ethereum non ha performato bene di recente. La domanda per ETH rimane limitata nel 2024 e non si è ancora registrata una vera inversione di tendenza, mentre SOL si sta distinguendo per la sua forza.

